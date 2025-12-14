На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающихся 10-градусных морозах

Синоптик Леус: ночью 15 декабря в столичном регионе ожидаются морозы до -10°C
Shutterstock

Понижение температуры воздуха до -10°C ожидается в столичном регионе в ночь на 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая. Базовая метеостанция города на ВДНХ зафиксировала снижение температуры воздуха до -5,7°C — это на 0,1°C больше по сравнению с показателем в ночь на 13 декабря.

«Однако это не окончательное значение минимальной температуры сегодняшних суток. Во-первых, в ближайшие час–два температура еще может немного понизиться, а во-вторых, и вечером температура ожидается чуть ниже этой отметки. Так что воскресенье пока сохраняет шансы опередить день вчерашний в списке самых холодных дней с начала зимы», — написал Леус.

По его словам, ночью минимальная температура воздуха на метеостанции в Бутово составила -6,8°C, в Балчуге — -5,5°C, в Новой Москве и Михайловском — -7,4°C. В Московской области холоднее всего было в поселке Черусти, где столбики термометров показывали -8,8°C.

«Следующая ночь в столичном регионе ожидается еще большее морозной — мы увидим на термометрах первые 10-градусные морозы», — предупредил синоптик.

13 декабря Леус выразил уверенность, что сформировавшийся в столичном регионе снежный покров не долежит до Нового года. Предстоящий трехдневный морозный период будет малоснежным и на высоту соответствующего покрова не повлияет, пояснил он.

Ранее синоптик рассказал, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

