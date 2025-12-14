Россиян предупредили о наказании за подглядывание за соседями

Россиянам, подглядывающим за соседями, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист Тимур Чанышев в беседе с ТАСС.

Эксперт пояснил, что само по себе наблюдение из окна не является правонарушением, однако при условии, если речь не идет о целенаправленной слежке или скрытой видеосъемке личной жизни соседей. В таком случае это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 Уголовного кодекса РФ, уточнил юрист. Максимальное наказание предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы.

По словам Чанышева, для привлечения к ответственности нужны доказательства. Например, видеозаписи, показания свидетелей или зафиксированное поведение.

До этого жителя Перми оштрафовали за установку камеры в подъезде для слежки за соседями. Выяснилось, что мужчина отслеживал перемещения соседа, преследовал его, оказывая психологическое давление, а также высказывал негативную информацию о гражданине. Суд установил, что вопрос установки камеры с другими жильцами не согласовывался. Ответчика заставили демонтировать камеру и выплатить 30 тысяч рублей истцу. При этом добровольно эти деньги он отдавать не хотел. Деньги семья получила только после вмешательства пристовов.

Ранее камень-шпион со скрытой камерой нашли в женском туалете в Подмосковье.