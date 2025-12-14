Родителей школьников в Одессе, чьи дети отказываются говорить на переменах на украинском языке, могут оштрафовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванную жительницу города.

«Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке», — рассказала женщина.

По ее словам, многое зависит от атмосферы в каждой конкретной школе и настроя ее руководства. Источник агентства пояснила, что в некоторых образовательных учреждениях сотрудники могут «не замечать», что дети используют русский язык. Но, если они обратят на это внимание, то могут принять меры.

3 декабря депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что парламент лишил русский язык защиты на территории Украины. За соответствующий проект проголосовали 264 законодателя.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине свидетельствует о нежелании властей этой страны решать конфликт. Дипломат назвала «полным безумием» то, что происходит с русским языком на Украине.

Ранее в Киевской области трехлетнюю девочку затравили в детском саду из-за того, что она говорит по-русски.