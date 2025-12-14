На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о штрафах за отказ школьников говорить на украинском языке в Одессе

РИА Новости: в Одессе могут оштрафовать родителей, чьи дети говорят по-русски
close
Александр Максименко/РИА Новости

Родителей школьников в Одессе, чьи дети отказываются говорить на переменах на украинском языке, могут оштрафовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванную жительницу города.

«Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке», — рассказала женщина.

По ее словам, многое зависит от атмосферы в каждой конкретной школе и настроя ее руководства. Источник агентства пояснила, что в некоторых образовательных учреждениях сотрудники могут «не замечать», что дети используют русский язык. Но, если они обратят на это внимание, то могут принять меры.

3 декабря депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что парламент лишил русский язык защиты на территории Украины. За соответствующий проект проголосовали 264 законодателя.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине свидетельствует о нежелании властей этой страны решать конфликт. Дипломат назвала «полным безумием» то, что происходит с русским языком на Украине.

Ранее в Киевской области трехлетнюю девочку затравили в детском саду из-за того, что она говорит по-русски.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами