Джереми Кларксон запретил депутатам-лейбористам приходить в его паб

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам, представляющим правящую Лейбористскую партию, посещать свой паб. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я запретил вход в свой паб всем лейбористским членам парламента», — говорится в заявлении.

По словам телеведущего, он сделал исключение только для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса, проголосовавшего против бюджета правительства и исключенного из лейбористской фракции.

Кларксон пошел на такой шаг в связи с ростом налогов в Соединенном королевстве. Решив ввести ограничения на посещение своего паба, он присоединился к общенациональной кампании «Нет лейбористским членам парламента», которую запустили недовольные повышением налогов владельцы питейных заведений.

В феврале 2025 года Джереми Кларксон раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и признался, что предпочел бы видеть на его месте любого другого мирового лидера, включая президента РФ Владимира Путина. Телеведущий назвал Стармера «имбецилом» и выразил уверенность, что российский лидер справился бы с ролью председателя правительства королевства куда лучше.

Ранее Кларксон попал в больницу из-за проблем с сердцем.