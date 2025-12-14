«Развалил намеренно»: мать Костылевой не собирается вести переговоры с Плющенко

Мать фигуристки Костылевой заявила, что не будет вести переговоры с Плющенко

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, в своих социальных сетях заявила, что не собирается вести переговоры о продолжении работы с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Плющенко.

«Переговоры уже неактуальны, получается? Нет, конечно. Какие переговоры могут быть с тренером, который развалил спортсменку намеренно? Лишил её программ, прыжков и даже положенного ей звания КМС», — написала она.

Костылева-младшая выступает в шоу Плющенко, которое проходит в Минске. Тренер собирался начать переговоры по их дальнейшему сотрудничеству в середине декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко». 3 декабря стало известно, что Костылевы всей семьей покинули Москву и уехали в Воронеж.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Яна Рудковская обратилась к фигуристке Костылевой.