«Начал орать»: хабаровчанин выстрелил таксисту в голову

В Хабаровске пассажир такси выстрелил водителю в голову. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель приехал к бару «Густав» по Ленина, попросил заказчика подождать, пока отъедет рядом стоящая машина. Тот повел себя странно — психанул, начал орать, после шофер отказался везти его по маршруту. Тогда мужчина достал травмат и выстрелил в голову несговорчивому извозчику: пуля прошла вскользь, но задела мягкие ткани», — рассказали очевидцы.

По данным канала, пуля разбила лобовое стекло автомобиля. После произошедшего водитель сел в машину и уехал, при этом нарушитель продолжил стрелял по автомобилю. По словам медиков, к которым обратился пострадавший водитель, «раны не очень серьезные». Таксист обратился в полицию.

До этого в Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее священник задержал дебошира, разбившего 6 авто в Красноярском крае.