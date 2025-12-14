На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья

Депутат Панеш: с 2026 года в РФ будет упрощена процедура оформления жилья
Shutterstock

В России процедура оформления жилья будет упрощена с января 2026 года из-за изменения условий использования материнского капитала. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам от партии ЛДПР Каплан Панеш.

По его словам, в новом году будут изменены правила использования маткапитала в вопросе улучшения жилищных условий. Панеш объяснил, что российские власти решили устранить бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей.

Парламентарий объяснил, что с 2026 года будет отменено обязательное согласие банка (залогодержателя) на операции по оформлению недвижимости в общую долевую собственность всей семьи. До обновления правил семьи должны были выделять долю в недвижимости всем членам семьи.

Однако в случае, если жилье находилось в залоге у банка из-за оформления ипотеки, то для этой процедуры требовалось обязательное согласие организации. Депутат добавил, что этот процесс часто затягивался и создавал юридические сложности.

До этого руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал, что оформление ипотечного кредита с привлечением материнского капитала нередко превращается в тропу с ловушками.

По его словам, одна из самых распространенных — покупка жилья, которое не подходит под требования Пенсионного фонда. Он объяснил, что если квартира находится в аварийном доме или у нее имеются юридические ограничения, ПФР может отказать в перечислении средств.

Ранее россиянам напомнили о праве вложить маткапитал в будущую пенсию.

