«Мальчик и птица» Миядзаки, «Rebel Moon» Снайдера, «Феррари» и еще 14 фильмов декабря

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С 1 декабря на Netflix



Драма Тодда Хейнса, которую стриминг Netflix купил после премьеры в Каннах в мае, а выпускает в декабре. Отношения супругов Грейси и Джо (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон) начались два десятилетия назад, когда Джо был еще тинейджером, а Грейси — 37-летней женщиной. Тогда об их романе писали многие таблоиды. Теперь по мотивам их истории решили снять художественный фильм. Чтобы лучше вжиться в роль, перед началом съемок в гости к паре приезжает актриса Элизабет (Натали Портман), которая должна изобразить Грейси на экране.