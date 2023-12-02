Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Культура

«Мальчик и птица» Миядзаки, «Rebel Moon» Снайдера, «Феррари» и еще 14 фильмов декабря

Какие новые фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2023 года

close
100%
Кадры из фильмов «Мальчик и птица», «Rebel Moon» Снайдера, «Феррари» и «Май декабрь» (2023)

Кадры из фильмов «Мальчик и птица», «Rebel Moon» Снайдера, «Феррари» и «Май декабрь» (2023)

Studio Ghibli/Grand Electric/Bliss Media/Gloria Sanchez Productions
Возвращение Хаяо Миядзаки, Зака Снайдера и Майкла Манна, байопик Леонарда Бернштайна в исполнении Брэдли Купера, драма Тодда Хейнса о неравном браке, «Более странно, чем в раю» Джима Джармуша (впервые в российском прокате), сиквел «Побега из курятника», полнометражное продолжение «Триггера», очередные «Елки» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре, и рассказывает о самых интересных.
1

«Май, декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс

close
100%
Gloria Sanchez Productions

С 1 декабря на Netflix

Драма Тодда Хейнса, которую стриминг Netflix купил после премьеры в Каннах в мае, а выпускает в декабре. Отношения супругов Грейси и Джо (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон) начались два десятилетия назад, когда Джо был еще тинейджером, а Грейси — 37-летней женщиной. Тогда об их романе писали многие таблоиды. Теперь по мотивам их истории решили снять художественный фильм. Чтобы лучше вжиться в роль, перед началом съемок в гости к паре приезжает актриса Элизабет (Натали Портман), которая должна изобразить Грейси на экране.

2

«Мальчик и птица» («Kimitachi wa Dou Ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки

С 7 декабря в кино

Возвращение Хаяо Миядзаки после десятилетнего перерыва — все-таки, как выясняется, не с последней картиной, хотя изначально заявлялось именно так (впрочем, ровно то же самое постановщик говорил и в прошлый раз про «Ветер крепчает»). Сюжет о мальчике, который попадает в фантастический мир в компании говорящей серой цапли.

3

«Елки 10», реж. Александра Лупашко, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов и Иван Чехов

С 7 декабря в кино

Очередной выпуск новогоднего киносериала, теперь живущего без своего создателя Тимура Бекмамбетова (продюсеры выкупили у него студию «Базелевс» в начале 2023 года).

4

«Оставь мир позади» («Leave the World Behind»), реж. Сэм Эсмейл

С 8 декабря на Netflix

Психологический триллер создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла, где семейный отдых в роскошном арендованном особняке прерывают кибератака, которая отключает все мобильные устройства, а также двое незнакомцев, возникших на пороге. В актерский состав ленты вошли Джулия Робертс («Красотка»), Махершала Али («Зеленая книга»), Итан Хоук («Перед рассветом»), Кевин Бейкон («Таинственная река») и Миха'ла Херрольд («Черное зеркало»).

5

«Более странно, чем в раю» («Stranger Than Paradise»), реж. Джим Джармуш

close
100%

Джон Лури, Эстер Балинт и Ричард Эдсон в картине «Более странно, чем в раю» (1984)

Cinesthesia Productions

С 14 декабря в кино

Дебютный российский прокат второго фильма Джима Джармуша — про нью-йоркского картежника, чья жизнь меняется после приезда двоюродной сестры из Венгрии.

6

«Крецул», реж. Александра Лихачева

close
100%
METRAFILMS

С 14 декабря в кино

Биографическая драма про дзюдоиста Олега Крецула, который потерял в автомобильной аварии жену и зрение. В главных ролях — Никита Волков («Трудные подростки») и Сергей Волков («Аврора»).

7

«Моя жена — киллер» («Role Play»), реж. Тома Венсан

close
100%
StudioCanal

С 14 декабря в кино

Комедийный триллер, в котором Кейли Куоко («Теория большого взрыва», «Бортпроводница») играет наемную убийцу, чей муж (Дэвид Ойелоуо из сериала «Укрытие») узнает о ее настоящей профессии.

8

«Гномы. Новогодний беспредел» («There's Something in the Barn»), реж. Магнус Мартенс

С 14 декабря в кино

«Гремлины» по-скандинавски: комедийный хоррор про американскую семью, которая наследует дом посреди норвежских гор и вступает в схватку с местными амбарными гномами, недовольными перестановками, ярким светом и громкими звуками.

9

«Побег из курятника: Рассвет наггетсов» («Chicken Run: Dawn of the Nugget»), реж. Сэм Фелл

С 15 декабря на Netflix

Сиквел культового пластилинового мультфильма студии Aardman «Побег из курятника», вышедшего в 2000 году. По сюжету курицы во главе с Джинджер и Рокки (которые успели стать родителями) вламываются на ферму неподалеку от своего нового пристанища, поскольку там готовится что-то подозрительное.

10

«Семейный план» («The Family Plan»), реж. Саймон Селлан Джонс

close
100%
Apple TV

С 15 декабря на Apple TV+

Комедийный боевик с Марком Уолбергом и Мишель Монаган (франшиза «Миссия невыполнима», «Настоящий детектив») в главных ролях. Звезда «Третьего лишнего» и «Отступников» играет добродушного семьянина, который некогда был самым опасным киллером в мире. Когда прошлое его наконец настигает, мужчина берет жену и детей в автомобильное путешествие до Лас-Вегаса, где планирует встретиться с человеком, объявившим на него охоту.

11

«Маэстро» («Maestro»), реж. Брэдли Купер

close
100%
Netflix

С 20 декабря на Netflix

Байопик композитора Леонарда Бернстайна, описывающий его историю любви с актрисой Фелицией Монтеалегре. Роль Бернстайна исполнил сам постановщик ленты Брэдли Купер, его жену сыграла Кэри Маллиган.

12

«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн

С 21 декабря в кино

Биографическая драма Майкла Манна («Схватка»), описывающая события 1957 года, когда итальянский конструктор, предприниматель и автогонщик Энцо Феррари, потерявший сына и близкий к тому, чтобы потерять жену и компанию Ferrari, готовил свою команду к гонке Mille Miglia. В актерский состав вошли Адам Драйвер (франшиза «Звездные войны»), Пенелопа Крус («Возвращение») и Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»).

13

«Крик. Ночь перед Рождеством» («It's a Wonderful Knife»), реж. Тайлер Макинтайр

close
100%
Divide/Conquer

С 21 декабря в кино

Комедийный слэшер, переосмысляющий классический фильм «Эта замечательная жизнь» с Джеймсом Стюартом и Донной Рид. По сюжету девушка, которая год назад спасла свой город от сумасшедшего убийцы, загадывает желание: чтобы она никогда не рождалась. Оно исполняется, и после этого героиня оказывается в альтернативной вселенной, где ее не существует, а вот маньяк с ножом — по-прежнему на месте.

14

«Триггер. Фильм», реж. Александра Ремизова

С 21 декабря на «Кинопоиске»

Полнометражное продолжение сериала с Максимом Матвеевым в роли психолога-провокатора. По сюжету герой, потерявший все, перебирается из столицы на морское побережье, однако прошлое настигает его и на новом месте.

15

«Rebel Moon. Часть первая: Дитя огня» («Rebel Moon – Part One: A Child of Fire»), реж. Зак Снайдер

С 22 декабря на Netflix

Первый выпуск масштабной космической оперы Зака Снайдера, решившего импортозаместить «Звездные войны», пока компания Disney ничего не предпринимает на больших экранах по поводу одной из своих ключевых франшиз. Вторая часть «Мятежной луны», получившая подзаголовок «Дарующий шрамы», выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.

16

«Три богатыря и Пуп Земли», реж. Константин Феоктистов

С 28 декабря в кино

В 12-м фильме цикла про героев русских былин троица богатырей встречается с динозаврами и путешествует во времени.

17

«Идеальные друзья» («The Trouble with Jessica»), реж. Мэтт Уинн

close
100%
Bright Pictures

С 28 декабря в кино

Черная комедия про четверку друзей, которые пытаются избавиться от трупа знакомой, совершившей самоубийство во время совместного ужина.

Комментарии
Картина дня
«Прошу прощения у русского народа»: Шарлота отправили в СИЗО
Певца Шарлота арестовали за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих
MWM: двойные удары стали проблемой для украинской армии
Трое военнослужащих РФ пострадали в ДТП на Камчатке
Ксения Бородина рассказала, о чем беседовала с Боней на светском рауте
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Сборная России не сыграет в следующем розыгрыше Лиги наций
«Лишние на блоке»: бывшая жена Гуфа уехала в Москву после выходки рэпера с кастетом
Новости и материалы
Россиянка узнала о другой семье у возлюбленного благодаря своей работе
Макрон призвал Израиль конкретизировать цели операции в секторе Газа
Украинское СМИ рассказало, на какие выборы согласится Зеленский
Бывший футболист рассказал, кого поддерживает в борьбе «Зенита» с «Краснодаром»
Найден новый признак болезни, вызывающей головокружение
The Laryngoscope: вызывающая головокружение болезнь связана с утолщением сосудов
В Палестине заявили об отсутствии еды и лекарств на севере сектора Газа
В КНДР рассказали, как санкции США повлияют на Пхеньян
Глава «Моссада» отозвал переговорщиков из Катара
Андрей Григорьев-Апполонов лишился «Рыжего пляжа» в Сочи за 20 миллионов рублей
Депутат Рады пожаловался на избиения в СИЗО
Иосиф Пригожин рассказал, как они с Валерией встретят Новый год
Мантуров отметил своевременное выполнение гособоронзаказа
Полиция поймала злоумышленников, обстрелявших автобус в Костроме
Журналисты раскрыли дизайн и характеристики новых флагманов Samsung
На Украине рассказали, как протесты польских дальнобойщиков повлияли на поставки оружия
Экс-тренер «Спартака» Романцев выступил за водку на стадионах
Найден способ улучшить психологическое благополучие пожилых
PLOS ONE: медитация улучшает психологическое благополучие пожилых
Филипп Киркоров назвал себя «питоном» в ответ на вопрос о подарке для дочери
Все новости
Лазарев удалил клип с кистями, «ласкающими друг друга». В нем увидели пропаганду ЛГБТ
Лазарев удалил клип на песню «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ
Стало известно, кто подложил взрывчатку в попавшую к подростку кофемолку
Появились подробности о журналистке, которую Лавров поставил на место на саммите ОБСЕ
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снова повысят
Хуснуллин заявил о планах повышения первоначального взноса по льготной ипотеке
На СВО погиб герой клипа украинской группы «Грибы» Денис Степанов
КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик. Он уже шлет снимки военных объектов США
КНДР будет считать объявлением войны вмешательство в работу ее спутника
13 главных фото недели: шторм в Сочи, извержение вулкана в Италии и медведи-космонавты в Москве
От Рима и США до Древней Руси: где было самое жестокое рабство?
Международный день борьбы за отмену рабства отмечается сегодня
Мешки, синяки и отеки: лучшие способы борьбы с усталым взглядом
Какие процедуры помогут справиться с синяками и отеками под глазами
Можно ли водить ребенка в сад с соплями? Отвечают врачи и юристы
Юрист Красовская: ребенку с насморком могут отказать в посещении детского сада
«Иное объединение лиц». Канал «Дождь» повторно признали иноагентом
Минюст России внес телеканал «Дождь» в реестр «иноагентов» во второй раз
Херш рассказал о тайных переговорах России и Украины. Их ведут военные
Журналист Херш заявил о тайных переговорах между РФ и Украиной по линии военных
Путин приказал увеличить численность армии. Минобороны исключило мобилизацию
Минобороны: численность ВС РФ увеличат за счет желающих служить по контракту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий