«Сантехники Белого дома», «Детектив под кайфом», «ФУБАР», «Балет» и еще 9 сериалов мая

12

С 25 мая на Netflix

Шпионская комедия, в которой отец (Арнольд Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро из фильма «Топ Ган: Мэверик») внезапно выясяют, что оба служат агентами ЦРУ, и понимают, что на самом деле ничего друг о друге не знают. Оригинальное название «FUBAR» — аббревиатура фразы «Fucked Up Beyond All Repair/Recognition» (что можно примерно перевести как «безнадежно про******»).