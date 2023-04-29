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Культура

«Сантехники Белого дома», «Детектив под кайфом», «ФУБАР», «Балет» и еще 9 сериалов мая

Какие сериалы смотреть в мае 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Сантехники Белого дома», «Фубар», «Балет» и «Детектив под кайфом» (2023)

Кадры из сериалов «Сантехники Белого дома», «Фубар», «Балет» и «Детектив под кайфом» (2023)

HBO/Apple Studios/Национальная Медиа Группа (НМГ)/Blackjack Films Inc.
Джастин Теру и Вуди Харрельсон провоцируют Уотергейт, Пит Дэвидсон шутит про свою жизнь, Ребекка Фергюсон живет под землей, Патрисия Аркетт становится частной сыщицей, Арнольд Шварценеггер узнает, что его дочь служит в ЦРУ (как и он сам), Иван Янковский ищет людей и спасает себя (или спасает людей и ищет себя), а Алла Сигалова делает постановку в Большом театре. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.
1

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers») — мини-сериал

Со 2 мая на HBO (перенесен с марта)

Шоу про Джорджа Гордона Лидди и Говарда Ханта — бывших агентов спецслужб, которым была поручена ликвидация утечек документов в Пентагоне, однако вместо этого они ненароком спровоцировали уотергейтское дело и отставку президента Ричарда Никсона. Главных героев сыграли Джастин Теру и Вуди Харрельсон, также в актерский состав вошли Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка и Ф. Мюррей Абрахам.

2

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — мини-сериал

С 4 мая на Netflix

Спин-офф хита Шонды Раймс «Бриджертоны» про юность королевы Шарлотты. В сериале покажут, как она прибывает в Лондон, осваивается в новом дворце, обществе и браке, а в итоге превращается в одного из самых ярких монархов Европы.

3

«Мир! Дружба! Жвачка!» — 3 сезон

С 4 мая на Premier

Ностальгическая подростковая драма в новых сериях опишет лето 1996 года, прошедшее под лозунгом предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй, или проиграешь». Главные герои готовятся к выпуску из школы и вступлению во взрослую жизнь, а в их родной Туле появляется очередной криминальный авторитет.

4

«Ничегошеньки» («Bupkis») — 1 сезон

С 4 мая на Peacock

Комедия по мотивам жизни комика Пита Дэвидсона с ним же в главной роли. Его дедушку играет Джо Пеши (который не снимался в сериалах с 80-х), а мать — Эди Фалко.

5

«Укрытие» («Silo») — 1 сезон

С 5 мая на Apple TV+

Научно-фантастическая антиутопия по романам Хью Хауи про будущее, в котором человечество живет в гигантском подземном бункере в несколько сотен этажей. В главной роли — звезда франшизы «Миссия невыполнима» Ребекка Фергюсон.

6

«Великая» («The Great») — 3 сезон

С 12 мая на Hulu

Возвращение псевдоисторической сатиры про российскую императрицу Екатерину II с Эль Фаннинг и Николасом Холтом. В третьем сезоне их герои будут пытаться спасти свой брак.

7

«Детектив под кайфом» («High Desert») — 1 сезон

С 17 мая на Apple TV+

Комедия про женщину с мерцающей зависимостью (Патрисия Аркетт), которая после смерти матери решает начать новую жизнь и стать частной сыщицей. В шоу также снялись Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и Руперт Френд («Гордость и предубеждение»).

8

«Балет» — 1 сезон

С 18 мая на Wink

Драма от режиссера «Happy End» Сагандживева, в которой бывшая прима-балерина с мировым именем возвращается в Россию спустя 40 лет жизни за границей, чтобы поставить спектакль на сцене Большого театра. Главную героиню сыграла Алла Сигалова («Небо в алмазах»), сменившая в этой роли Ингеборгу Дапкунайте. Также в шоу снялись Федор Бондарчук, Мария Фомина и Игорь Гордин.

9

«Платонические отношения» («Platonic») — 1 сезон

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Apple TV+

С 24 мая на Apple TV+

Комедия, где Роуз Бирн («Астрал», «Люди Икс: Апокалипсис») и Сет Роген («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс») изображают бывших лучших друзей, которые воссоединяются спустя много лет на экваторе жизни.

10

«Американец китайского происхождения» («American Born Chinese») — 1 сезон

С 24 мая на Disney+

Комедийный боевик по комиксам Джина Луен Янга про школьника, который ввязывается в противостояние богов и богинь из китайской мифологии (одну из них играет Мишель Йео).

11

«Очищение» («The Clearing») — мини-сериал

С 24 мая на Hulu

Психологический триллер про женщину, которая пытается помешать опасному культу похищать детей. Шоу вдохновлено историей реальной австралийской секты «Семья», сформированной в 60-е годы. В главных ролях снялись Тереза Палмер («Открытие ведьм»), Миранда Отто («Властелин колец», «Леденящие душу приключения Сабрины») и Гай Пирс («Помни»).

12

«ФУБАР» («FUBAR») — 1 сезон

С 25 мая на Netflix

Шпионская комедия, в которой отец (Арнольд Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро из фильма «Топ Ган: Мэверик») внезапно выясяют, что оба служат агентами ЦРУ, и понимают, что на самом деле ничего друг о друге не знают. Оригинальное название «FUBAR» — аббревиатура фразы «Fucked Up Beyond All Repair/Recognition» (что можно примерно перевести как «безнадежно про******»).

13

«Плейлист волонтера» — 1 сезон

В мае на Okko

Драма с Иваном Янковским о молодом человеке, который устраивается волонтером в поисково-спасательный отряд, а параллельно пытается наладить разваливающуюся личную жизнь. Основой сериала стала книга волонтера «ЛизыАлерт» Мравко Штапича.

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