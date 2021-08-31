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Культура

«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября

Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Основание» (2021)

Кадр из сериала «Основание» (2021)

AppleTV+
Экранизации Айзека Азимова и Дэна Брауна, новый хоррор Майка Флэнагана, байопик Александра Вертинского, а также возвращение «Утреннего шоу», «Полового воспитания» и «Бумажного дома» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.
1
«Бумажный дом» («La casa de papel») — 5 часть (1 сборник)

С 3 сентября на Netflix

Заключительная часть хитового испанского шоу про коллектив грабителей, возглавляемый преступным гением по прозвищу Профессор. Пятый выпуск сериала будет разделен пополам; финальные серии выйдут в декабре.

2
«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 3 сезон

С 3 сентября на FX

Продолжение телевизионного спин-оффа, отпочковавшегося от вампирского мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.

3
«Американская история преступлений» («American Crime Story») — 3 сезон («Импичмент» / «Impeachment»)

С 8 сентября на FX и в «Амедиатеке»

Третий сезон криминальной антологии Райана Мерфи будет посвящен «Моникагейту» — скандалу вокруг сексуальных отношений 42-го президента США Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, который завершился попыткой импичмента (этот термин часто звучал во время первого срока Дональда Трампа), а также нанес заметный политический удар Демократической партии. Самих участников скандала сыграли Бини Фелдштейн («Леди Берд») и Клайв Оуэн, также в сериале снялись Сара Полсон, Аннали Эшфорд («Мастера секса»), Марго Мартиндейл («Правосудие»), Эди Фалко («Клан Сопрано»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму») и Мира Сорвино.

4
«Пропавшая» — мини-сериал

С 9 сентября на «Кинопоиске HD»

Триллер Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Измены») про семью, куда внезапно возвращается дочь, которая исчезла десять лет назад и не помнит, что с ней произошло. В главных ролях — Лиза Янковская («История одного назначения»), Владимир Мишуков («Содержанки») и Мария Куликова («Склифосовский»).

5
«Контейнер» — 1 сезон

С 9 сентября на Start

Драма о суррогатной матери, которая заселяется в особняк своих заказчиков — богатого чиновника и его жены, что приводит к серьезным испытаниям для каждой из сторон. В шоу снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина.

6
«Контакт» — 1 сезон

С 9 сентября на Premier

Режиссерский дебют актера Евгения Стычкина — драматический сериал про печального полицейского Глеба (Павел Майков), которого переводят в отдел по делам несовершеннолетних. На новом месте выясняется, что герой ничего не знает о сегодняшних подростках. Чтобы наладить отношения с собственной дочерью Юлей (дебютантка Ирина Паутова), Глеб начинает общаться с ней в соцсети с чужой страницы.

7
«Люцифер» («Lucifer») — 6 сезон

С 10 сентября на Netflix

Заключительный (на этот раз вроде бы точно) выпуск фэнтези-процедурала про дьявола, который перебрался из наскучившего ада в Лос-Анджелес, открыл там ночной клуб, а затем влюбился в следовательницу из убойного отдела — и напросился к ней консультантом.

8
«Американская ржавчина» («American Rust») — 1 сезон

С 13 сентября на Showtime и в «Амедиатеке»

Криминальная драма, чье действие разворачивается в пенсильванском городке посреди так называемого «ржавого пояса» — региона на северо-востоке США, который до 70-х был оазисом тяжелой промышленности, а затем превратился в руины. По сюжету местный шеф полиции (Джефф Дэниелс) расследует убийство и пытается не дать сыну своей возлюбленной попасть за решетку.

9
«Вертинский» — 1 сезон
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Кадр из сериала «Вертинский» (2021)

Кадр из сериала «Вертинский» (2021)

KION

С 13 сентября на Kion

Байопик певца, поэта и композитора Александра Вертинского, снятый Авдотьей Смирновой (и написанный ей совместно с Анной Пармас). Подробности сюжета держатся в секрете, известен лишь актерский состав: это Алексей Филимонов (он изобразил самого Вертинского), Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, а также Паулина Андреева и Виктория Исакова, которые сыграли актрис Веру Холодную и Марлен Дитрих соответственно.

10
«Y: Последний мужчина» («Y: The Last Man») — 1 сезон

С 13 сентября на FX on Hulu

Постапокалиптика про будущее, в котором неизвестно откуда взявшаяся болезнь убивает всех млекопитающих мужского пола, кроме одного юноши Йорика и его ручной обезьянки. По удачному совпадению Йорик — сын сенаторки, которая затем становится президенткой и обеспечивает ему охрану. Главные роли исполнили Бен Шнетцер («Варкрафт»), Дайан Лейн («Неверная»), Оливия Тирлби («Судья Дредд 3D») и Эшли Романс («Бесстыжие»).

11
«Утраченный символ» («The Lost Symbol») — 1 сезон

С 17 сентября на Peacock и more.tv

Сериал о молодых годах профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона из романов Дэна Брауна. По сюжету ЦРУ нанимает Лэнгдона (Эшли Цукерман из «Наследников») в качестве консультанта после того, как его наставник, с которым спецслужба сотрудничала прежде, таинственно исчезает.

12
«Утреннее шоу» («The Morning Show») — 2 сезон

С 17 сентября на Apple TV+

Продолжение эталонной миту-драмы о ведущих популярной утренней передачи, одного из которых увольняют после обвинений в харассменте.

13
«Половое воспитание» («Sex Education») — 3 сезон

С 17 сентября на Netflix

Третий выпуск выстрелившего драмеди про британского школьника, который консультирует сверстников в вопросах интимной жизни.

14
«Звездные войны: Видения» («Star Wars: Visions») — 1 сезон

С 22 сентября на Disney+

Мультипликационный сборник короткометражек, сделанный в духе «Аниматрицы» и антологии «Любовь. Смерть. Роботы», — девять зарисовок из жизни далекой-далекой галактики от семи японских студий.

15
«Роковой патруль» («Doom Patrol») — 3 сезон

С 23 сентября на HBO Max / с 24 сентября на «Кинопоиске HD» Продолжение комедийной супергероики, которая окончательного переехала с DC Universe на HBO Max. В новых сериях Дороти Спиннер, присоединившаяся к Патрулю во втором сезоне, продолжает борьбу с воображаемым недругом Кэндлмейкером, а команда переживает тяжелую утрату и встречается с новой героиней — мадам Руж, которую сыграла звезда «Доктора Кто» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Мишель Гомес.

16
«Полуночная месса» («Midnight Mass») — 1 сезон

С 24 сентября на Netflix

Новый хоррор-сериал от автора «Призраков дома на холме» и «Призраков усадьбы Блай» Майка Флэнагана про обитателей небольшого островка, чью жизнь взбаламучивают возвращение опального юноши (Зак Гилфорд из «Огней ночной пятницы») и прибытие харизматичного священника (Хэмиш Линклейтер из «Легиона»). Новое шоу не будет иметь отношения к «призрачной» антологии, однако в «Полуночной мессе» сыграла актриса Кейт Сигел, до этого появлявшаяся в «Доме на холме» и «Усадьбе Блай», и некоторые другие артисты из проекта Флэнагана.

17
«Основание» («Foundation») — 1 сезон

С 24 сентября на Apple TV+

Один из самых ожидаемых сериалов года — экранизация цикла романов Айзека Азимова про математика из Галактической империи будущего (Джаред Харрис), который предсказывает скорый крах межзвездного государства и последующие 30 тысяч лет мрака. Отчаявшись убедить людей (среди них и действующих император) в правоте своих подсчетов, герой создает организацию «Основание», которой предстоит возродить цивилизацию после грядущей катастрофы.

18
«Пингвины моей мамы» — 1 сезон
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Кадр из сериала «Пингвины моей мамы» (2021)

Кадр из сериала «Пингвины моей мамы» (2021)

KION

В сентябре на Kion

Трагикомедия Натальи Мещаниновой («Аритмия», «Сердце мира») про 15-летнего стендапера Гошу, чья родная мама усыновила несколько ребят из детдома, тем самым, предположительно, нанеся ему психологическую травму. В сценарную группу шоу вошли резиденты Stand Up Club #1 — Саша Малой, Сергей Орлов, Евгений Сидоров и Михаил Кострецов.

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