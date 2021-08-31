«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября

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«Американская история преступлений» («American Crime Story») — 3 сезон («Импичмент» / «Impeachment»)

С 8 сентября на FX и в «Амедиатеке»

Третий сезон криминальной антологии Райана Мерфи будет посвящен «Моникагейту» — скандалу вокруг сексуальных отношений 42-го президента США Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, который завершился попыткой импичмента (этот термин часто звучал во время первого срока Дональда Трампа), а также нанес заметный политический удар Демократической партии. Самих участников скандала сыграли Бини Фелдштейн («Леди Берд») и Клайв Оуэн, также в сериале снялись Сара Полсон, Аннали Эшфорд («Мастера секса»), Марго Мартиндейл («Правосудие»), Эди Фалко («Клан Сопрано»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму») и Мира Сорвино.