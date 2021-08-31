«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
Кадр из сериала «Основание» (2021)AppleTV+
С 3 сентября на Netflix
Заключительная часть хитового испанского шоу про коллектив грабителей, возглавляемый преступным гением по прозвищу Профессор. Пятый выпуск сериала будет разделен пополам; финальные серии выйдут в декабре.
С 3 сентября на FX
Продолжение телевизионного спин-оффа, отпочковавшегося от вампирского мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.
С 8 сентября на FX и в «Амедиатеке»
Третий сезон криминальной антологии Райана Мерфи будет посвящен «Моникагейту» — скандалу вокруг сексуальных отношений 42-го президента США Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, который завершился попыткой импичмента (этот термин часто звучал во время первого срока Дональда Трампа), а также нанес заметный политический удар Демократической партии. Самих участников скандала сыграли Бини Фелдштейн («Леди Берд») и Клайв Оуэн, также в сериале снялись Сара Полсон, Аннали Эшфорд («Мастера секса»), Марго Мартиндейл («Правосудие»), Эди Фалко («Клан Сопрано»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму») и Мира Сорвино.
С 9 сентября на «Кинопоиске HD»
Триллер Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Измены») про семью, куда внезапно возвращается дочь, которая исчезла десять лет назад и не помнит, что с ней произошло. В главных ролях — Лиза Янковская («История одного назначения»), Владимир Мишуков («Содержанки») и Мария Куликова («Склифосовский»).
С 9 сентября на Start
Драма о суррогатной матери, которая заселяется в особняк своих заказчиков — богатого чиновника и его жены, что приводит к серьезным испытаниям для каждой из сторон. В шоу снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина.
С 9 сентября на Premier
Режиссерский дебют актера Евгения Стычкина — драматический сериал про печального полицейского Глеба (Павел Майков), которого переводят в отдел по делам несовершеннолетних. На новом месте выясняется, что герой ничего не знает о сегодняшних подростках. Чтобы наладить отношения с собственной дочерью Юлей (дебютантка Ирина Паутова), Глеб начинает общаться с ней в соцсети с чужой страницы.
С 10 сентября на Netflix
Заключительный (на этот раз вроде бы точно) выпуск фэнтези-процедурала про дьявола, который перебрался из наскучившего ада в Лос-Анджелес, открыл там ночной клуб, а затем влюбился в следовательницу из убойного отдела — и напросился к ней консультантом.
С 13 сентября на Showtime и в «Амедиатеке»
Криминальная драма, чье действие разворачивается в пенсильванском городке посреди так называемого «ржавого пояса» — региона на северо-востоке США, который до 70-х был оазисом тяжелой промышленности, а затем превратился в руины. По сюжету местный шеф полиции (Джефф Дэниелс) расследует убийство и пытается не дать сыну своей возлюбленной попасть за решетку.
Кадр из сериала «Вертинский» (2021)KION
С 13 сентября на Kion
Байопик певца, поэта и композитора Александра Вертинского, снятый Авдотьей Смирновой (и написанный ей совместно с Анной Пармас). Подробности сюжета держатся в секрете, известен лишь актерский состав: это Алексей Филимонов (он изобразил самого Вертинского), Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, а также Паулина Андреева и Виктория Исакова, которые сыграли актрис Веру Холодную и Марлен Дитрих соответственно.
С 13 сентября на FX on Hulu
Постапокалиптика про будущее, в котором неизвестно откуда взявшаяся болезнь убивает всех млекопитающих мужского пола, кроме одного юноши Йорика и его ручной обезьянки. По удачному совпадению Йорик — сын сенаторки, которая затем становится президенткой и обеспечивает ему охрану. Главные роли исполнили Бен Шнетцер («Варкрафт»), Дайан Лейн («Неверная»), Оливия Тирлби («Судья Дредд 3D») и Эшли Романс («Бесстыжие»).
С 17 сентября на Peacock и more.tv
Сериал о молодых годах профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона из романов Дэна Брауна. По сюжету ЦРУ нанимает Лэнгдона (Эшли Цукерман из «Наследников») в качестве консультанта после того, как его наставник, с которым спецслужба сотрудничала прежде, таинственно исчезает.
С 17 сентября на Apple TV+
Продолжение эталонной миту-драмы о ведущих популярной утренней передачи, одного из которых увольняют после обвинений в харассменте.
С 17 сентября на Netflix
Третий выпуск выстрелившего драмеди про британского школьника, который консультирует сверстников в вопросах интимной жизни.
С 22 сентября на Disney+
Мультипликационный сборник короткометражек, сделанный в духе «Аниматрицы» и антологии «Любовь. Смерть. Роботы», — девять зарисовок из жизни далекой-далекой галактики от семи японских студий.
С 23 сентября на HBO Max / с 24 сентября на «Кинопоиске HD» Продолжение комедийной супергероики, которая окончательного переехала с DC Universe на HBO Max. В новых сериях Дороти Спиннер, присоединившаяся к Патрулю во втором сезоне, продолжает борьбу с воображаемым недругом Кэндлмейкером, а команда переживает тяжелую утрату и встречается с новой героиней — мадам Руж, которую сыграла звезда «Доктора Кто» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Мишель Гомес.
С 24 сентября на Netflix
Новый хоррор-сериал от автора «Призраков дома на холме» и «Призраков усадьбы Блай» Майка Флэнагана про обитателей небольшого островка, чью жизнь взбаламучивают возвращение опального юноши (Зак Гилфорд из «Огней ночной пятницы») и прибытие харизматичного священника (Хэмиш Линклейтер из «Легиона»). Новое шоу не будет иметь отношения к «призрачной» антологии, однако в «Полуночной мессе» сыграла актриса Кейт Сигел, до этого появлявшаяся в «Доме на холме» и «Усадьбе Блай», и некоторые другие артисты из проекта Флэнагана.
С 24 сентября на Apple TV+
Один из самых ожидаемых сериалов года — экранизация цикла романов Айзека Азимова про математика из Галактической империи будущего (Джаред Харрис), который предсказывает скорый крах межзвездного государства и последующие 30 тысяч лет мрака. Отчаявшись убедить людей (среди них и действующих император) в правоте своих подсчетов, герой создает организацию «Основание», которой предстоит возродить цивилизацию после грядущей катастрофы.
Кадр из сериала «Пингвины моей мамы» (2021)KION
В сентябре на Kion
Трагикомедия Натальи Мещаниновой («Аритмия», «Сердце мира») про 15-летнего стендапера Гошу, чья родная мама усыновила несколько ребят из детдома, тем самым, предположительно, нанеся ему психологическую травму. В сценарную группу шоу вошли резиденты Stand Up Club #1 — Саша Малой, Сергей Орлов, Евгений Сидоров и Михаил Кострецов.