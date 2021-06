Плейлист недели: Билли Айлиш, «Аигел» и самый дорогой клип Little Big

Билли Айлиш представила четвертую песню с ее грядущего альбома «Happier than Ever» (выйдет 30 июля) — «Lost Cause». Это минималистичный сингл, выполненный в жанрах неосоул и ар-н-би, в котором 19-летняя певица поет о бывшем возлюбленном. Айлиш также сама срежиссировала клип. В нем она с дурачится с подругами, тверкает и играет в твистер. Короче говоря, «sisters before misters».

Little Big — «Everybody»

4 июня Little Big выпустили новый EP «Covers», куда вошли кавер-версии песен, на которых выросли участники группы: «Barbie Girl», «Blitzkrieg Bop», «Mamma Maria», «Koldunya» и «Everybody». На композицию «Everybody» Backstreet Boys сняли клип — самый дорогой в истории Little Big. В нем золушка делает пластику и влюбляется в барана, увешанного золотыми цепями, гномы из «Белоснежки» майнят яйца-биткоины, а вампир путешествует на драконьем такси.

Wolf Alice — «Delicious Things»

У британцев Wolf Alice вышел третий студийный альбом «Blue Weekend» — и это, пожалуй, их самая сильная работа. Вокалистка Элли Роуселл чувствует себя как никогда уверенно: единственная девушка в коллективе, она же фронтвумен, выступила как автор всех песен, сочинила некоторые гитарные партии и, кажется, впервые села за пианино. В музыкальном плане группа отошла от гранжа (здесь слышны кантри и даже психодел), а сама Роуселл чередует ангельский голос и агрессивный вокал. Спродюсировал пластинку небезызвестный Маркус Дравс, сотрудничавший с Arcade Fire, Бьорк и Flowers + The Machine.

«Аигел» — «Кожа»

Электронный дуэт «Аигел» (Айгель Гайсина и Илья Барамия) сочинил заглавную песню «Кожа» к одноименному аудиосериалу Евгении Некрасовой. По его сюжету темнокожая рабыня Хоуп оказывается в России, где знакомится с крестьянкой Домной. Они решают обменяться кожей, поскольку у обеих есть шрам на спине от ударов плетью. В феврале «Аигел» записал саундтрек-альбом к сериалу «Топи».

Дензел Карри — «Bad Luck»

Судя по реакциям в соцсетях, поклонники Дензела Карри пока не договорились, как относиться к его новому треку «Bad Luck». Дело в том, что звучит он для рэпера крайне необычно, — так, будто Jpegmafia и панков Idles соединили. Сингл стал саундтреком к мультсериалу по комиксам «Dark Nights: Death Metal».

Chvrches и Роберт Смит — «How Not To Drown»

Шотландцы Chvrches анонсировали новый альбом «Screen Violence», выход которого запланирован на 27 августа. Пока можно послушать композицию «How Not To Drown», записанную при участии легендарного Роберта Смита, лидера The Cure. Концепция предстоящего проекта — как оставаться в сознании, когда вы «тонете», рассказала группа.

«ИльяМазо» — «Березы играют в пургу»

У московского проекта «ИльяМазо», соединяющего в себе поэзию и театральный баритон, вышел мини-альбом «ШХД: ЛЕТО». В него вошли всего четыре композиции — о дачных откровениях, тайнах полуденных снов и березах.