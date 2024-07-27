В сеть попали кадры успешного побега украинцев от военкомов

Украинцы сбежали из автомобиля ТЦК на заправке. Об этом сообщает издание «Страна.ua», приводя кадры побега, которые сняли камеры видеонаблюдения.

Трое мужчин раскрыли задние двери микроавтобуса и выбежали из них, после чего побег обнаружили двое сотрудников военкомата, которые быстрым шагом направились за ними. Удалось ли мобилизованным скрыться, неизвестно.

До этого одесситы устроили перепалку с сотрудниками ТЦК в автобусе.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.