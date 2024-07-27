Орбан признал политику России логичной, а Запада — нерациональной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал действия России логичными, а политику западных стран — нерациональной и ведущей к дальнейшему разобщению. Такое мнение он выразил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, пишет газета Magyar Nemzet.

В публикации отмечается, что в своей речи Виктор Орбан дал понять, что «Запад слаб и дезинтегрирован», в то время как действия России «логичны, понятны и предсказуемы».

В том же выступлении Орбан назвал «актом капитуляции» фактический отказ стран ЕС от расследования подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Венгерский лидер заявил, что европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.

При этом, по мнению Орбана, странам Евросоюза придется заплатить за военную авантюру, которую они затеяли на Украине. По его словам, после вероятной победы Трампа на выборах в США европейским политикам останется лишь «признать поражение» в этом вопросе.

Ранее Орбан заявил, что многие страны становятся на сторону России.