В Красноярске полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа

Маленький мальчик попал в больницу после падения из окна дома в Красноярске. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Инцидент произошел на улице Гладкова. Полуторагодовалый ребенок упал с восьмого этажа и получил многочисленные травмы, информация об их характере отсутствует. По какой причине пострадавший оказался под окнами, неизвестно.
После оказания необходимой помощи пациенту и госпитализации медики сообщили о произошедшем в полицию.
«В настоящее время сотрудники полиции выехали на место происшествия», – поделились в ведомстве.
Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
До этого во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после выпадения из окна седьмого этажа. Где в момент произошедшего находились родители, неизвестно.
Пострадавший получил серьезные травмы, его направили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья на учете не состояла.
Ранее в Петербурге девушка пыталась сбежать из полиции из-за нежелания возвращаться домой.