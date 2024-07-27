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В Красноярске полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа

В Красноярске полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа

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Shutterstock

Маленький мальчик попал в больницу после падения из окна дома в Красноярске. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Гладкова. Полуторагодовалый ребенок упал с восьмого этажа и получил многочисленные травмы, информация об их характере отсутствует. По какой причине пострадавший оказался под окнами, неизвестно.

После оказания необходимой помощи пациенту и госпитализации медики сообщили о произошедшем в полицию.

«В настоящее время сотрудники полиции выехали на место происшествия», – поделились в ведомстве.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после выпадения из окна седьмого этажа. Где в момент произошедшего находились родители, неизвестно.

Пострадавший получил серьезные травмы, его направили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья на учете не состояла.

Ранее в Петербурге девушка пыталась сбежать из полиции из-за нежелания возвращаться домой.

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