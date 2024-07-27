В Челябинской области разберутся в причинах разрушения дамбы в Киолиме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил специалистам местного министерства строительства изучить документы, чтобы установить причины прорыва дамбы в поселке Киолим. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы региона, необходимо разобраться, почему произошло обрушение объекта, и провести анализ ситуации. Он призвал специалистов изучить соответствующую документацию.

Текслер подчеркнул, что дамба принадлежит Карабашскому городскому округу.

До этого спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 19 детей, из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области.

Вечером 26 июля в Карабашском округе Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Как сообщили в администрации города Карабаш, расположенного в 8 км от места происшествия, причиной прорыва стал резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Ранее Текслер рассказал о работе на месте прорыва дамбы.