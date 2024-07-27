Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось первое видео с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области

Опубликованы кадры с места крушения Су-34 в Волгоградской области

В сети была размещена видеозапись, снятая очевидцем с места крушения российского истребителя Су-34 в Волгоградской области.

Ролик записан с большого расстояния. На кадрах можно увидеть огромные клубы дыма, которые поднимаются над лесом. Автор видео за кадром говорит, что самолет упал несколько минут назад.

27 июля Минобороны РФ сообщило, что в Волгоградской области потерпел крушение Су-34, который не был оснащен боекомплектом. Инцидент произошел во время учений. Всем пилотам удалось катапультироваться. По данным оборонного ведомства, самолет упал в безлюдной местности. Предварительно, причиной инцидента стала техническая неисправность истребителя. На место прибыла комиссия Воздушно-космических сил РФ для уточнения обстоятельств произошедшего.

До этого в Ставропольском крае упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Командир самолета катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов. В Минобороны РФ причиной катастрофы назвали техническую неисправность.

Ранее Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами