Владелец Jetour X70 Plus пожаловался на проблемы с автомобилем

Владелец новенького кроссовера Jetour X70 Plus пожаловался на протекшую во время дождя крышу. В дилерском центре не знают, что делать с поломкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Владелец машины рассказал, что купил Jetour X70 Plus в октябре 2023 года примерно за 3 миллиона. Первый раз «китаец» потек пару недель назад. Владелец сразу позвонил в сервис и поехал из Ишима в Тюмень в ближайший дилерский центр Jetour. Но на месте ему помочь с протекающим потолком не смогли, обратились с проблемой в Москву и теперь ждут ответа», — говорится в сообщении.

Также владелец Jetour X70 Plus заявил, что с момента покупки на машине заменили рулевой наконечник, а также фальшнакладки выхлопной трубы из-за не оттирающегося налета.

До этого владельцы автомобилей GAC в России пожаловались на треснувшие во время поездки люки.

По словам владельца, недавно он ехал в Москве по ровной дороге и внезапно услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он треснул. Теперь на крыше машины образовалась дыра. С аналогичной проблемой столкнулись и другие владельцы GAC. По данным канала, причиной поломки люка могла стать жаркая погода или сильная тряска.

Ранее сообщалось, что автобренд Zeekr начал блокировать свои машины за пределами Китая.