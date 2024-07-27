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Попросивший убежища итальянский журналист хочет получить паспорт России

Попросивший убежища журналист Джулиано хочет поменять паспорт на российский

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Итальянский журналист Анджело Джулиано, попросивший после церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже убежища в России, заявил, что готов поменять свой паспорт на российский. Его слова приводит РИА Новости.

«Я прожил в Китае 30 лет, я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский. Я не одинок, мы молчаливое большинство на коллективном Западе, которое расстроено тем, как обстоят дела тут», — заявил он.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.

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Олимпиада 2024
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