«Никаких препятствий нет»: адвокат Яна Абрамова — об ограничении доступа в квартиру для Алсу

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» опроверг данные о том, что бизнесмен не пускает супругу, певицу Алсу, в их квартиру после начала бракоразводного процесса. По словам юриста, артистка обращалась в суд с ходатайством, в котором просила не чинить препятствий при посещении квартиры, однако это была «предварительная мера».

«Я говорил со своим клиентом, с Яном — никаких препятствий нет, и это может подтвердить комендант. Госпожа Абрамова может попасть в эту квартиру в любой момент. Наверное, кому-то нужно распространять такие сведения, все может быть. Но никаких препятствий нет на сегодняшний день и никогда не было. Она обращалась [с просьбой] не чинить препятствий. Я думаю, что это было сделано скорее во избежание того, что могут быть какие-то препятствия когда-либо. Но на сегодняшний день ничего не было, никаких препятствий. Опять-таки, со слов моего доверителя, но у меня нет никаких оснований ему не доверять. Есть некое ходатайство, я, правда, его не видел, потому что я только что вступил в процесс, по которому она просит, чтобы ей не чинили препятствий. Но это может быть предварительной мерой», — сказал он.

Добровинский добавил, что у Абрамова до сих пор есть чувства к Алсу, поэтому он хочет сохранить семью. Он уточнил, что на свои просьбы помириться бизнесмен ответа от певицы еще не получил.

«Ян Рафаэльевич хочет сохранить семью, мечтает о том, чтобы вся эта ситуация успокоилась, инсинуации перестали иметь место. Есть трое детей, есть 18 безумно красивых лет, есть чувства и любовь, которые сохранены, по крайней мере, у Яна. Он хотел бы, чтобы все осталось на своих местах, а развод прекратился в силу обстоятельств примирения, и на этом все закончилось. В настоящий момент Алсу находится во Франции, по-моему, на Олимпийских играх, и никакого ответа от нее пока мы не слышали на то, что моими устами сказал Ян. Но он очень настойчив в своих предложениях закончить эту эпопею мирным путем», — подчеркнул он.

27 июля Telegram-канал Baza сообщил, что после начала бракоразводного процесса с певицей Алсу бизнесмен Ян Абрамов дал устное распоряжение сотрудникам ЖК «Триумф» не пускать артистку в их общую квартиру. По данным канала, Алсу не могла попасть домой три недели — ей пришлось обратиться в суд.

Отмечалось также, что после суда Алсу до сих пор не может пользоваться парковкой ЖК, поскольку ее автомобиля нет в базе.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе супруга с известной моделью.

Ранее адвокат Алсу Крючков не увидел перспектив сохранения брака певицы с Абрамовым.