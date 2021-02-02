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Не только сиквел: по «Черной пантере» снимут сериал

Режиссер «Черной пантеры» разработает сериал по мотивам фильма

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Marvel
По мотивам «Черной пантеры» создадут сериал. Его снимет Райан Куглер, режиссер оригинального фильма. Параллельно Marvel Studios и постановщик работают над сиквелом «Черной пантеры», который должен выйти в 2022 году.
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События в сериале развернутся в вымышленной африканской стране Ваканде — на родине главного героя Черной пантеры, пишет ScreenRant. Имена персонажей и сюжетные подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что он выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Сериал будет создан в рамках пятилетней сделки The Walt Disney и Proximity Media Райана Куглера, уточняет Variety. Планируется, что режиссер снимет сразу несколько новых шоу.

«Райан Куглер — уникальный рассказчик, чье видение сделало его одним из выдающихся режиссеров своего поколения, — цитирует председателя The Walt Disney Роберта Айгера издание. — В «Черной пантере» Райан воплотил в жизнь новаторскую историю и сделал знаковых персонажей реальными, значимыми и запоминающимися. Это был переломный момент в культуре».

Помимо шоу, режиссер «Черной пантеры» работает над продолжением оригинального фильма. Его выход запланирован на 7 июля 2022 года.

После смерти исполнителя роли супергероя Чедвика Боузмана от рака в 2020 году было решено не искать ему замену и отказаться от идеи создания голограммы. Об этом в декабре прошлого года заявил глава Marvel Studios Кевин Файги.

По информации портала We Got This Covered, в центре сюжета сиквела окажется сестра Т'Чаллы Шури, которую сыграла Летишиа Райт. Вероятно, именно Шури в ее исполнении возглавит Ваканду после смерти брата за кадром. Кроме того, вторая часть расскажет подробнее о жизни других персонажей.

Согласно другим слухам, новой Черной пантерой может стать герой Майкла Б. Джордана, погибший в первой части. Как сообщает инсайдер Майки Саттон, Marvel хочет «воскресить» Эрика Киллмонгера и таким образом позволить ему искупить вину. Саттон добавил, что герой Джордана будет обучать Шури, чтобы в будущем она могла выступить в роли Черной пантеры.

Сам актер в недавнем интервью ABC News заявил, что не против вернуться во франшизу: «Работать с Райаном Куглером — это все равно что быть частью семьи. Так что возможность снова стать частью этого мира — это то, что всегда будет для меня актуально».

Что касается антагонистов сиквела, на роль одного из главных злодеев претендует звезда сериала Netflix «Нарко: Мексика» Теноч Уэрта. Согласно источникам The Hollywood Reporter, с ним еще пока ведут переговоры. Ожидается, что Летишиа Райт, Люпита Нионго, Уинстон Дьюк и Анджела Бассетт вернутся к ролям Шури, Накии, М'Баку и Рамонды соответственно.

Фильм «Черная пантера» основан на комиксах Marvel Стэна Ли и Джека Кирби. Первая часть вышла в 2018 году. Ее мировые кассовые сборы превысили $1,3 млрд. Лента стала первым супергеройским фильмом, номинированным на премию «Оскар» в 2019 году как лучший фильм. Всего «Черная пантера» была представлена в 7 номинациях, что явилось рекордом для кинокомиксов. По итогу картина заработала три статуэтки — за лучшие костюмы, музыку и дизайн.

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