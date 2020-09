Дешевка и ослиные уши: Эдриан Броуди пошутил про российскую вакцину

Американский актер Эдриан Броуди сообщил в Instagram, что якобы сделал себе российскую прививку от коронавируса. В шуточном посте он заверил, что вакцина является абсолютно безопасной, после чего внезапно заговорил по-русски.

«Я подумал, что вы должны знать об этом: вчера я вызвался для испытаний вакцины от COVID-19, который проводят здесь, на Лонг-Айленде. Вакцина создана в России. Накануне мне сделали первую прививку в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно, — написал на английском Броуди, подчеркнув, что у препарата отсутствуют побочные эффекты, после чего его речь (вероятно, под действием «вакцины») начала постепенно становиться все более русскоязычной и странной. —

With иo side effects whatsoeveя (оригинальная орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»), and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Свой неоднозначный пост актер также сопроводил хештегами #vaccine (вакцина) и #дешевка. Пользователи Instagram в комментариях (в основном это были россияне) поначалу гадали, является ли запись Эдриана правдивой или же он просто пошутил на актуальную тему, однако впоследствии пришли к выводу, что артист — с большой долей вероятности — действительно лишь решил повеселить подписчиков. И развили спорный, учитывая количество жертв коронавируса, пранк.

«Прошли почти сутки. Скажите, не хочется ли вам погладить медведя во дворе?»; «Господи, на лицо побочные эффекты, он стал русским»; «Здравствуй, товарищ»; «А есть ли немецкая вакцина, чтобы я наконец-то научилась говорить по-немецки?»; «Видимо, у парня совсем плохо с работой, если уже приходится рекламировать российскую вакцину», — написали комментаторы.

47-летний Броуди является обладателем «Оскара» — приз Американской киноакадемии в номинации «Лучшая мужская роль» он получил в 2003 году за «Пианиста». Также на его счету такие проекты, как «Отель «Гранд Будапешт», «Учитель на замену», «Гудини», «Полночь в Париже», «Кинг Конг» и другие.

Кроме того, в середине 2010-х он снялся у известного российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна. Результатом их совместной работы стала криминальная драма «Ограбление по-американски», в актерский состав которой также вошли звезда «Звездных войн» Хейден Кристенсен, музыкант Эйкон и Джордана Брюстер. Лента получила неоднозначные отзывы от критиков и зрителей.

Ранее 24 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовые поставки вакцины от коронавируса должны начаться в конце октября — ноябре, передает ТАСС.

«На производственных площадках уже выпущены первые серии массового, большого производства вакцинного препарата. Сейчас они проходят, как я уже говорил, дополнительный контроль, потому что контроль качества вакцины составляет до 21 дня», — уточнил Мурашко.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В общей сложности в мире по состоянию на 24 сентября коронавирус выявлен у более чем 31,9 млн человек. COVID-19 унес более 978 тыс. жизней.