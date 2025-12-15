Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает

Жизням учительницы и напавшего ученика в Петербурге ничего не угрожает

Жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее школьника в Санкт-Петербурге ничего не угрожает. Об этом в Telegram сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

«Пострадавший педагог и учащийся школы были экстренно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает», — написал он.

О нападении стало известно в понедельник, 15 декабря. У учительницы, как писали СМИ, травмы спины. По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший подросток также ранил себя — в больницу забрали его и учительницу, выяснили журналисты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении.

