Президент США Дональд Трамп искренне работает над урегулированием украинского конфликта и хочет его завершения. Россия ценит эти усилия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты напомнили, что на протяжении всего года на Западе обвиняли Трампа в том, что он якобы придерживается «пророссийской позиции», в том числе при обсуждении мирного плана по Украине. В связи с этим Пескова спросили, как считают в Кремле: Вашингтон и лично глава Белого дома за РФ, Украины или здравый смысл.

«Трамп хочет украинского урегулирования, хочет урегулирования конфликта и прикладывает усилия. И вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия», — сказал представитель Кремля.

15 декабря газета Politico со ссылкой на источник писала, что Украина отвергла инициативу президента США Дональда Трампа о создании свободной экономической зоны. По словам неназванного французского чиновника, в рамках плана по урегулированию конфликта президент США предложил Киеву создать такую зону на территориях, которые в настоящее время остаются предметом спора. Предполагается, что эта зона должна быть демилитаризованной. Согласно публикации Politico, Украина отклонила это предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ему неизвестно, кто будет управлять этой территорией. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

