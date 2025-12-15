В США допустили, что Трамп хочет развала ЕС

WP: Трамп и его союзники могут хотеть развала ЕС

Президент США Дональд Трамп и его союзники могут хотеть развала Евросоюза, а также оказывать давление на некоторые европейские страны, чтобы они вышли из объединения. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что «идеологическое презрение» администрации Трампа к Евросоюзу «глубоко укоренилась» и сейчас появляются сообщения о том, что представители Белого дома могут лоббировать выход некоторых стран из блока.

При этом такая стратегия пока не работает, ведь ЕС все еще планирует не разваливаться, а расширяться, отмечают журналисты. Так, в Евросоюз собираются в скором времени вступить Черногория, Албания, Молдавия и Украина. И по будущему этих странам у представителей ЕС есть «сдержанный оптимизм», добавляет WP.

«Хотя Трамп и его союзники, возможно, хотят разрушить Европейский союз, на другом конце континента многие отчаянно цепляются за мечту вступить в него», — пишет газета.

9 декабря портал Defense One писал, что в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США якобы содержится пункты, по которым США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу и создать «альтернативу» G7 под названием Core 5 (или C5) с США, Китаем, Россией, Индией и Японией в числе стран-участниц. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выход из ЕС Италии, Венгрии, Австрии и Польши был бы «концом Евросоюза».

Ранее Мерц заявил о конце эпохи «Американского мира» для Европы.