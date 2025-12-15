На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумскую область перебросили военных ВСУ, подготовленных в Польше

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область недавно сформированную 160-ю отдельную механизированную бригаду, личный состав которой был обучен в Польше. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На Сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада, личный состав проходил подготовку в Польше», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в районе дислокации бригады было усилено патрулирование военной полиции для предотвращения случаев дезертирства.

10 декабря стало известно, что офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа статистику по делам о дезертирстве и самовольном оставлении частей в ВСУ.

28 ноября пленный боец ВСУ сказал, что за время СВО дезертировали 100–200 тысяч украинских военных.

Как заявлял заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, Киев ужесточил меры контроля для предотвращения мятежей и сохранения дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины, где фиксируется падение боевого духа.

Ранее на Украине предложили чипировать мобилизованных, как собак.

