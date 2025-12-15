В Кремле рассказали, есть ли шанс договориться по Украине к католическому Рождеству

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок.

Песков отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, является самым неблагодарным делом.

«Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям, и он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», — отметил Песков.

15 декабря немецкий таблоид Bild написал, что Украина готова пойти на «многочисленные компромиссы» ради мира, однако вывод ВСУ с Донбасса остается для президента Зеленского «красной линией».

В частности, украинский лидер готов обсуждать отказ республики от членства в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, но отказывается выводить войска с контролируемой ВСУ части Донбасса. Bild цитирует неназванного украинского чиновника, который заявил, что Киев «не примет» предложение по выводу войск, так как это будет равносильно капитуляции.

Ранее Трамп назвал Зеленскому крайний срок для ответа по мирному соглашению.