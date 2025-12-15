На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина был уволен за частые перерывы на посещение туалета

SCMP: в Китае инженера уволили за частые перерывы на туалет
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Инженер в Китае был уволен за частые перерывы на посещение туалета, несмотря на заявления о проблемах со здоровьем, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли совершил 14 длительных перерывов на посещение туалета в период с апреля по май 2024 года, самый продолжительный из которых длился четыре часа, после чего был уволен. Китаец подал в суд на компанию за незаконное расторжение трудового договора, требуя компенсацию в размере $45 тысяч.

Он предоставил медицинские документы и лекарства от геморроя, а также записи о стационарных операциях. Однако суд отметил, что компания не была своевременно уведомлена о его состоянии, а время, проведенное инженером в туалете, «значительно превышало» его физические потребности.

Кроме того, должность Ли требовала постоянной доступности для рабочих запросов, и его отсутствие без уведомления рассматривалось как нарушение условий контракта. После двух судебных процессов стороны достигли урегулирования: компания согласилась выплатить Ли пособие в размере $4200, учитывая его многолетний вклад в работу и трудности после увольнения.

Мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного.

