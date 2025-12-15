В Пермском крае возбудили дело по факту исчезновения туристов

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы из 13 туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по региону.

Согласно заявлению ведомства, дело возбуждено для установления всех обстоятельств инцидента.

13 декабря группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

По информации регионального управления МЧС, помимо спасателей к поисковому процессу присоединились 20 волонтеров на снегоходах. Координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев сообщил, что для поиска пропавших туристов будет использоваться беспилотник.

