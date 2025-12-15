ВС России нанесли удары по связанной с ВСУ транспортной инфраструктуре

Российские военнослужащие нанесли удары по используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) транспортной инфраструктуре, которая используется для поставки западного вооружения Киеву. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в течение суток ударам подверглись также склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также украинские позиции в 167 районах.

В ночь на 15 декабря российские бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по целям в поселке Затока Одесской области. По данным украинских СМИ, этот регион впервые с начала СВО попал под бомбовый удар авиации.

Су-34 действовали под прикрытием истребителей. Также по Затоке были запущены «Герани». Цель удара — железнодорожный и автомобильный мост в Затоке, через который Украина получает военные грузы из Европы.

Ранее в Херсоне сообщили о повреждении системы центрального водоснабжения.