В Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО является «краеугольным», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от стремления получить членство в альянсе.

«Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. Но в этом как раз заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим ввести в мегафонном формате», — сказал представитель Кремля.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план Дональда Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский сделает заявление после переговоров с Уиткоффом.