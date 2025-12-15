На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приднестровье введет режим ЧП из-за сложностей с поставками газа

В Приднестровье введут режим ЧП в экономике из-за сложностей с поставками газа
true
true
true
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в экономике из-за сложностей с поставками газа. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

«Риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза. <...> Указ о введении режима чрезвычайного экономического положения будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный совет», — говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения на использование газа вводились в октябре. Тогда власти говорили о том, что режим экономии продлится около полутора недель.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

Ранее в Кремле прокомментировали позицию Санду по поводу военных РФ в Приднестровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами