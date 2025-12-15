Приднестровье введет режим ЧП из-за сложностей с поставками газа

В Приднестровье введут режим ЧП в экономике из-за сложностей с поставками газа

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в экономике из-за сложностей с поставками газа. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

«Риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза. <...> Указ о введении режима чрезвычайного экономического положения будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный совет», — говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения на использование газа вводились в октябре. Тогда власти говорили о том, что режим экономии продлится около полутора недель.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

