В Совфеде рассказали о гарантиях безопасности для Украины

Основополагающими вопросами, которые обсуждаются сейчас американскими, европейскими и украинскими представителями в Германии, являются территории и гарантии безопасности для Киева. Однако самые главные гарантии безопасности Украина может обеспечить себе исключительно самостоятельно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Для Украины главным гарантом безопасности станет отказ вступать в любые военные блоки, сокращение армии до предельно возможного объема и, конечно, отказ размещать на своей территории зарубежные военные базы. Именно такие обязательства со стороны Киева устроят Россию и гарантируют невозможность возобновления нового военного конфликта», — пояснил сенатор.

При этом он отметил, что необходимо выждать определенное время, прежде чем станет понятно, что Киев действительно не нарушит данные обязательства, так как в истории российско-украинских отношений это происходило уже неоднократно.

«Очень бы хотелось, чтобы в ходе переговоров в Германии сторонам удалось достичь определенного прогресса, но в Москве готовы к тому, что этого не произойдет. Мы понимаем, что Украина нацелена на продолжение войны, иначе этот режим просто не выживет, и те условия, которые украинцы ставят в ходе переговоров, часто априори невыполнимы», — заключил Джабаров.

Издание Bild со ссылкой на источники пишет, что в ходе переговоров в Германии власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.

