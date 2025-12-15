Москвич, облапавший блогершу Карпову в метро, отправился под арест на 15 суток

Суд вынес решение в отношении мужчины, который облапал блогершу Ксению Карпову в метро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд признал пассажира виновным в хулиганстве.

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на станции метро «Бауманская», где девушка вместе со знакомой записывала авторское шоу для соцсетей. На кадрах с места видно, как, пока блогерша что-то говорит на камеру, мужчина проходит мимо и хватает девушку за ягодицы.

По словам Карповой, на ее недовольство пассажир заявил, что она ничего не сделает.

Блогерша обратилась в полицию, однако позже выяснилось, что мужчина также написал встречное заявление. Девушка якобы «бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход». Суд обязал ее выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Подруга, которая снимала контент, выплатит 20 тысяч.

Ранее в Петербурге осудили двух молодых людей за изнасилование школьниц в сауне.