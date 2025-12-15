На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич, облапавший блогершу Карпову в метро, отправился под арест на 15 суток

В Москве арестовали мужчину, облапавшего блогершу Карпову в метро
true
true
true
close
Ксюша Карпова/Telegram

Суд вынес решение в отношении мужчины, который облапал блогершу Ксению Карпову в метро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный суд признал пассажира виновным в хулиганстве.

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на станции метро «Бауманская», где девушка вместе со знакомой записывала авторское шоу для соцсетей. На кадрах с места видно, как, пока блогерша что-то говорит на камеру, мужчина проходит мимо и хватает девушку за ягодицы.

По словам Карповой, на ее недовольство пассажир заявил, что она ничего не сделает.

Блогерша обратилась в полицию, однако позже выяснилось, что мужчина также написал встречное заявление. Девушка якобы «бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход». Суд обязал ее выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Подруга, которая снимала контент, выплатит 20 тысяч.

Ранее в Петербурге осудили двух молодых людей за изнасилование школьниц в сауне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами