Глава РФПИ заявил об ошибках «охваченных паникой» бюрократов ЕС

Дмитриев: ЦБ РФ выиграет суд против Euroclear и вернет российские активы

Центральный банк России выиграет судебное дело против бельгийского депозитария Euroclear и вернет незаконно использованные российские активы. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Охваченные паникой бюрократы Евросоюза продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских активов без согласия ЦБ РФ незаконно, подрывая созданную США резервную систему и увеличивая издержки для всех», — также написал он.

До этого в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.