На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО за сутки сбили 545 беспилотников ВСУ

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили 545 БПЛА и ракету «Гром-2» ВСУ
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактическую ракету «Гром-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 545 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 103 182 БПЛА, 283 вертолета, 669 самолетов, 639 зенитных ракетных комплексов, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО), 26 546 танков и других боевых бронированных машин.

Также министерство обороны заявило, что российские военнослужащие нанесли удары по используемой ВСУ транспортной инфраструктуре, которая используется для поставки западного вооружения Киеву.

Ранее Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами