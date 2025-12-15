Средства ПВО за сутки сбили 545 беспилотников ВСУ

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили 545 БПЛА и ракету «Гром-2» ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактическую ракету «Гром-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 545 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 103 182 БПЛА, 283 вертолета, 669 самолетов, 639 зенитных ракетных комплексов, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО), 26 546 танков и других боевых бронированных машин.

Также министерство обороны заявило, что российские военнослужащие нанесли удары по используемой ВСУ транспортной инфраструктуре, которая используется для поставки западного вооружения Киеву.

Ранее Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области.