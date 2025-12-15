Суд признал Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее в России

Тверской суд Москвы признал объединение Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Истцом по делу организации «Панк группа Пусси Райот» выступил заместитель генерального прокурора России. По решению суда заседание проходило в закрытом режиме.

По данным РИА Новости, прокурор в суде назвал лидером группы Марию Алехину. По мнению истца, акции объединения, такие, как танцы в Храме Христа Спасителя в 2012 году, угрожают безопасности государства.

Панк-рок-группа Pussy Riot проводила акции в России c 2011 года в общественных местах. В 2012 году после проведения «панк-молебна» в московском храме участниц группы объявили в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех подозреваемых признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили к двум годам колонии общего режима.

В сентябре 2025 года участниц Pussy Riot Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.