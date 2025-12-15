DDX Fitness стал крупнейшей фитнес-сетью России по числу клубов

DDX Fitness вышел на первое место по числу действующих фитнес-клубов в России, следует из данных исследовательского агентства FitnessData.

На декабрь 2025 года сеть насчитывает 140 объектов в 51 городе. Общая площадь всех фитнес-клубов компании составляет более 270 тысяч кв.м. При этом до конца года планируется запуск порядка 11 новых объектов.

«С января мы открываем новый клуб каждые пять дней. Расширение сети позволяет сделать регулярные тренировки доступными для сотен тысяч клиентов в регионах, где ранее выбор современных фитнес-клубов был ограничен, и вовлекает все больше людей в культуру заботы о себе», — рассказал «Газете.Ru» основатель сети Иван Ситников.

Управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков в свою очередь назвал DDX Fitness «наиболее быстро растущей сетью, которая подтвердила свое лидерство в отрасли».

По итогам третьего квартала 2025 года уровень проникновения фитнес-услуг в России впервые превысил 5%. В 27 городах доля систематически занимающихся спортом превышает 10%. В числе регионов-лидеров по темпам прироста вовлеченности в 2025 году — Татарстан, Тюменская область, Алтайский край, Волгоградская область, Ставропольский край и Челябинская область.

Ранее DDX Fitness запустил академию подготовки фитнес-тренеров.