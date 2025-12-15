На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Кривого зеркала» показал новое лицо после похудения и пластики

Шоумен Морозов сделал пластику лица и нашел невесту
Кадр из видео/НТВ

Звезда юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов показал новое лицо после похудения и недавней пластики. Он стал героем передачи «Новые русские сенсации» на НТВ.

«Я доделаю все до конца, а вы станете свидетелями моего преображения!» — пообещал он.

Несколько лет назад артист сделал операцию по уменьшению желудка, поскольку при росте 164 сантиметра весил более 140 килограмм. Похудев на 80 килограммов, он, тем не менее, перестал себе нравиться в зеркале.

«Я могу сказать точно, что толстый человек выглядит в миллиард раз эстетичнее, чем сильно похудевший человек. Потому что это выглядит безобразно, отвратительно», — говорит шоумен.

Сейчас Морозов мечтает о личном счастье и признается, что уже нашел потенциальную невесту — красивую и вызвавшую у него романтические чувства.

В сентябре Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, за что благодарен своему коллеге Евгению Петросяну.

«Это мой, можно сказать, сценический отец с 1999 года. Мы в одной связке, он и наставник, и режиссер. Другом, наверное, я постесняюсь его назвать, тем не менее он меня и в жизни много раз выручал именно как друг... Петросян сделал меня как артиста эстрады, я ему всем обязан», — заявил Морозов.

Ранее россиянам рассказали, какие пластические операции будут в тренде в 2026 году.

