Украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает различные условия для проведения выборов на Украине с целью сорвать электоральный процесс и не допустить демократического избрания главы государства. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Он же пытается на самом деле, чтобы остаться у власти, провести выборы в период действия военного положения. Условно говоря, ограничив возможности других участников этого процесса. Вот в этом заключается его основная манипуляция», — подчеркнул украинский политик.

Зеленский, по словам Килинкарова, не хочет проводить демократические открытые выборы, поскольку понимает, что его участие в таком электоральном процессе значительно усложнит процесс легитимации его власти. В этой связи Зеленский выставляет определенные условия, которые не допустят проведения демократических выборов в условиях завершенного конфликта, указал бывший депутат.

«Он хочет проведения выборов в период действия военного положения», — заявил экс-депутат Рады.

Отвечая на вопрос, хочет ли Зеленский таким образом сорвать выборы на Украине, Килинкаров заявил о целенаправленном их саботаже нынешними властями страны.

«На данном этапе они будут пытаться все это дело саботировать выдвижением абсолютно неприемлемых условий под патриотической вывеской», — сказал политик.

14 декабря Зеленский, отменивший выборы на фоне военного положения, заявил, что не стремится удержаться у власти, при этом подчеркнув необходимость обеспечения безопасности возможных выборов.

В офисе Зеленского на прошлой неделе состоялось совещание, посвященное возможности проведения выборов во время военного положения, по итогам которого было дано указание разработать законопроект.

Как пишет «РБК-Украина», состоявшееся мероприятие является лишь ответом на претензии американского лидера Дональда Трампа, демонстрирующим якобы готовность к сценарию с выборами. В действительности администрация Зеленского не планирует реализовывать эту инициативу, подчеркнули журналисты.

Ранее Каллас высказалась против ухода Украины с Донбасса.