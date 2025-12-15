На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады раскрыл план Зеленского по выборам на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский манипулирует выборами, сохраняя свою власть
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает различные условия для проведения выборов на Украине с целью сорвать электоральный процесс и не допустить демократического избрания главы государства. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Он же пытается на самом деле, чтобы остаться у власти, провести выборы в период действия военного положения. Условно говоря, ограничив возможности других участников этого процесса. Вот в этом заключается его основная манипуляция», — подчеркнул украинский политик.

Зеленский, по словам Килинкарова, не хочет проводить демократические открытые выборы, поскольку понимает, что его участие в таком электоральном процессе значительно усложнит процесс легитимации его власти. В этой связи Зеленский выставляет определенные условия, которые не допустят проведения демократических выборов в условиях завершенного конфликта, указал бывший депутат.

«Он хочет проведения выборов в период действия военного положения», — заявил экс-депутат Рады.

Отвечая на вопрос, хочет ли Зеленский таким образом сорвать выборы на Украине, Килинкаров заявил о целенаправленном их саботаже нынешними властями страны.

«На данном этапе они будут пытаться все это дело саботировать выдвижением абсолютно неприемлемых условий под патриотической вывеской», — сказал политик.

14 декабря Зеленский, отменивший выборы на фоне военного положения, заявил, что не стремится удержаться у власти, при этом подчеркнув необходимость обеспечения безопасности возможных выборов.

В офисе Зеленского на прошлой неделе состоялось совещание, посвященное возможности проведения выборов во время военного положения, по итогам которого было дано указание разработать законопроект.

Как пишет «РБК-Украина», состоявшееся мероприятие является лишь ответом на претензии американского лидера Дональда Трампа, демонстрирующим якобы готовность к сценарию с выборами. В действительности администрация Зеленского не планирует реализовывать эту инициативу, подчеркнули журналисты.

Ранее Каллас высказалась против ухода Украины с Донбасса.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами