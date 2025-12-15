На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа ошибка, ведущая к отравлению в праздники

Conversation: мытье курицы для праздничных блюд повышает риск отравления
true
true
true
close
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Мытье курицы перед приготовлением праздничных блюд ведет к перекрестному загрязнению столешницы, посуды и других продуктов, повышая риск отравления. Об этом изданию The Conversation рассказала профессор биомедицинских наук Лиза Кучара (Квиннипиакский университет, США).

Эксперт пояснила, что в праздничный период большое количество блюд, длительная подготовка, подача в формате шведского стола и совместное времяпрепровождение гостей выступают главными факторами распространения бактерий.

«Чаще всего эти микроорганизмы вызывают тошноту, рвоту, желудочные спазмы и диарею в течение нескольких часов или дней после употребления зараженного продукта. Однако в мясе птицы могут содержаться содержаться сальмонелла и Clostridium perfringens», — предупреждает эксперт.

Сальмонелла из-за затяжной водянистой диареи, осложнением инфекции также могут стать функциональные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Серотип F Clostridium perfringens может быть причиной омертвления тканей тонкой кишки, сопровождается общей интоксикацией, кровавым поносом и высокой смертностью.

Ученая отметила: многие люди полагают, что мытье птицы помогает сократить число таких бактерий на поверхности, однако в действительности такой метод неэффективен. Более того, капли воды, попадающие на предметы быта и другие продукты, увеличивают риск перекрестного заражения.

В числе надежных методов защиты от отравления — разморозка птицы в холодильнике, нагрев до 74 °C и регулярная смена разделочных досок при работе с разными типами продуктов.

«Не оставляйте готовую еду на столе более чем на два часа — за это время количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут. Используйте специальные приборы для подачи и не позволяйте гостям брать блюда теми приборами, которыми они ели», — заключила ученая.

Ранее врач назвала распространенную ошибку при кишечных инфекциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами