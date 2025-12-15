Спасатели установили, где находятся пропавшие в Пермском крае туристы

Спасатели установили место, где находится пропавшая в районе Ослянки в Пермском крае группа туристов. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ с места поисков.

По предварительной информации, спасателям удалось отследить сигнал мобильных телефонов. Источник находится у реки Сухая, куда направилась группа спасателей.

О пропаже группы туристов при попытке восхождения на гору Ослянка на снегоходах стало известно 13 декабря. Известно, что среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

Как сообщил координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев, для поиска пропавших туристов будет использоваться беспилотник.

Подножие горы Ослянка разделено на круговые секторы, в каждом из которых проводятся поисково-спасательные действия. Спасателей и волонтеров распределили по участкам для максимально эффективного обследования территории. Поиски туристов осложняются сложными погодными условиями: низкими температурами и снегопадом.

