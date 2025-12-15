Эксперт объяснил, в чем нейросети пока не могут догнать психологов

Россияне все активнее используют нейросети в качестве психологов – они действительно помогают структурировать информацию, смоделировать ту или иную ситуацию. Однако настоящим специалистам искусственный интеллект пока сильно уступает – он не может помочь сформулировать конкретную проблему, найти причину трудностей, человека. Во многих ситуациях без живого диалога с профессионалом не обойтись, объяснил в беседе с НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Для выявления причин состояния человека часто необходимо сначала узнать, что его тревожит, а затем задать дополнительные вопросы, при этом опытный психолог может сопоставить тот или иной случай с аналогичными в своей практике. А после определения проблемы уже можно подключать к ее решению ИИ, считает специалист.

«Условно говоря, мой мозг выступает, как нейросеть, которая помогает человеку. Когда он со специалистом понял, в чем проблема, дальше может использовать все возможные техники для ее решения. В этом случае нейросети могут быть полезны», — пояснил Жавнеров.

Он подчеркнул, что ИИ не может пока проводить полноценный сеанс и задать вопросы, в отличие от человека она основывает все выводы на информации из интернета, а затем, аккумулируя ее, доносит до пользователя. Это работает как обычный поисковик тогда как для качественной психологической помощи нужен не автоматизированный ответ, а настоящее общение, отметил эксперт.

«Возможно, в дальнейшем, когда нейросети выйдут на уровень общения с человеком, и будут анализировать ответы на вопросы, они смогут помогать людям автоматически», — заключил психолог.

Напомним, до этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил, что сегодня ChatGPT по эффективности превосходит 80% российских психологов, имеющих документы об образовании. Зачастую у них нет качественной подготовки, а также отсутствует эмпатия, подчеркнул он. Популярность ChatGPT среди россиян он объяснил тем, что искусственному интеллекту люди готовы рассказать то, что не хотят обсуждать с врачами.

Ранее эксперты замерили уровень популярности ИИ в качестве психолога среди россиян.