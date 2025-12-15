На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что не хотят вести переговоры по Украине в мегафонном режиме

Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет вести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в «мегафонном режиме». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не хочет вести мирные переговоры по украинскому регулированию «в мегафонном формате», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Также Песков в рамках брифинга сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок.

Песков отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, является самым неблагодарным делом.

15 декабря председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

Ранее в Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине.

