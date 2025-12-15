На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова анонсировала встречу с омбудсменом Верховной рады Лубинцом

Москалькова и Лубинец встретятся 16 декабря и обсудят посещение пленных
Нина Зотина/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о планах провести встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры запланированы на 16 декабря. В этот же день с территории Украины в РФ должны вернуться 15 россиян, столько же человек Москва передаст Киеву.

«Мы планируем <...> обсудить вопросы взаимного посещения пленных, передачи российским пленным посылок и писем. Еще одной темой нашей встречи будет поиск без вести пропавших, это уже не первая встреча и она дает свои результаты», — рассказала Москалькова.

Кроме того, они с Лубинцом намерены обсудить вопросы, связанные с возвращением семей и оказанием помощи лицам, находящимся под уголовным преследованием и в то же время нуждающимся в лечении.

13 декабря российский омбудсмен заявила, что попавшие в плен бойцы Вооруженных сил РФ знают, что государство их обязательно выручит. По словам Москальковой, ждать помощи военнослужащим помогают посылки из дома с письмами родных и рисунками детей.

Ранее Москалькова рассказала о спасенных в Сумской области украинцах, которые не могут вернуться домой.

