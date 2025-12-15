Глава Пентагона высказался о теракте в Австралии

Министр обороны США Пит Хегсет заявил об «особенно подходящем дне» для ликвидации террористов. Об этом сообщает Fox News.

Бывший морской пехотинец написал в соцсети Х, что сегодня был бы «отличный день» для ликвидации террористов, имея ввиду теракт в Сиднее. Хегсет прокомментировал слова Джонса.

«Каждый день такой. Но особенно сегодня. Мы этим занимаемся», — написал глава Пентагона.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате трагедии не выжило 15 участников празднеств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.