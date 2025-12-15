На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония готова помочь Венгрии с расторжением сделок по российскому газу

Карис: Эстония может помочь Венгрии оплатить расторжение сделок с РФ по газу
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Эстония может разделить с Венгрией выплаты неустойки России при согласии Будапешта расторгнуть контракт с Москвой по поставке газа. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в интервью Ilta Sanomat.

По мнению политика, Европе необходимо усилить давление на Россию, в том числе с точки зрения покупки ее энергоресурсов. Карис отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей поездки в Россию в конце ноября рассчитывал «обеспечить страну достаточным количеством дешевой энергии в будущем». Ряд энергетических соглашений между Будапештом и Москвой могут действовать вплоть до 2040-х, отметил эстонский лидер.

Карис убежден, что Венгрия должна отказаться от контрактов с РФ.

«Возможно, нам стоит помочь [Будапешту] оплатить штрафы за расторжение контрактов», — добавил он.

Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Основными темами их переговоров стали поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Венгерский лидер заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение своей страны на зиму и следующий год.

По итогам встречи Москва и Будапешт договорились о продолжении поставок газа и нефти в прежних объемах.

Ранее Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами