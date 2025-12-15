Эстония готова помочь Венгрии с расторжением сделок по российскому газу

Карис: Эстония может помочь Венгрии оплатить расторжение сделок с РФ по газу

Эстония может разделить с Венгрией выплаты неустойки России при согласии Будапешта расторгнуть контракт с Москвой по поставке газа. Об этом заявил эстонский президент Алар Карис в интервью Ilta Sanomat.

По мнению политика, Европе необходимо усилить давление на Россию, в том числе с точки зрения покупки ее энергоресурсов. Карис отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей поездки в Россию в конце ноября рассчитывал «обеспечить страну достаточным количеством дешевой энергии в будущем». Ряд энергетических соглашений между Будапештом и Москвой могут действовать вплоть до 2040-х, отметил эстонский лидер.

Карис убежден, что Венгрия должна отказаться от контрактов с РФ.

«Возможно, нам стоит помочь [Будапешту] оплатить штрафы за расторжение контрактов», — добавил он.

Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Основными темами их переговоров стали поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Венгерский лидер заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение своей страны на зиму и следующий год.

По итогам встречи Москва и Будапешт договорились о продолжении поставок газа и нефти в прежних объемах.

Ранее Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву.