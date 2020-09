На смену Аль Пачино: Лицо со шрамом сыграет темнокожий

Главную роль в ремейке «Лица со шрамом» может сыграть звезда «Крида» Майкл Б. Джордан, пишут We Got This Covered и Movieweb. Речь, по слухам, идет не о новом Тони Монтане, а о другом персонаже. Эту теорию подтверждает недавнее интервью режиссера Луки Гуаданьино, в котором он назвал проект современной интерпретацией культового фильма.

Реклама

«По правде говоря, мне интересен Тони Монтана как персонаж. Он — один из симптомов «американской мечты», — цитирует постановщика IndieWire. — Мое собственное «Лицо со шрамом» появится через 40 лет после предыдущего. На мой взгляд, главное в этих фильмах не то, что они столь яркие и фундаментальные, как у Брайана де Пальмы, а то, что сам Тони Монтана — это уже архетип».

Кроме того, Гуаданьино подчеркнул, что персонажи его «Лица со шрамом» будут актуальными для своего времени. Он также пообещал, что фильм всех шокирует.

На роль Тони Монтаны до недавних пор претендовал актер Диего Луна, но в феврале 2020 года он сообщил Collider о своем отказе.

Одной из причин издание назвало его роль Феликса Гальярдо в сериале Netflix «Нарко: Мексика». Герой артиста в этом криминальном шоу напоминает самого Монтану.

Тем временем эпопея с картиной «Лицо со шрамом» длится у Universal с 2011 года. В том же году режиссер «Отряда Самоубийц» Дэвид Эйр был прикреплен к написанию сценария. Проект так и не сдвинулся с места, и в 2017-м постановщик выбыл из него. Инсайдеры утверждали, что причиной стал напряженный график съемок. По другой версии, подход Эйра к написанию сценария оказался слишком мрачным и не пришелся по вкусу руководству студии.

После Эйра скриптом занялся оскаровский номинант Пол Аттанасио («Донни Браско»). В 2013-м режиссерское кресло предложили в то время оставшемуся без работы Дэвиду Йейтсу, известному по франшизе «Гарри Поттер». Но и с ним в итоге ничего не срослось.

Затем на пост режиссера был назначен Антуан Фукуа. На тот момент сценарий нового «Лица со шрамом» доверили братьям Коэн. Фукуа на месте продержался недолго, и уже зимой 2017 года покинул проект ради сиквела «Великого уравнителя». Все эти проблемы привели к тому, что ремейк в 2018 году так и не вышел.

Первая версия «Лица со шрамом» с Полом Муни вышла в 1932 году. Из-за своей жестокости лента больше года пролежала на полке и увидела свет лишь после того, как режиссеры Ховард Хоукс и Ричард Россон вырезали из нее ряд сцен. Самым известным ремейком считается «Лицо со шрамом» Брайана де Пальмы 1983 года. За роль наркоторговца и выходца из Кубы Тони Монтаны Аль Пачино был номинирован на «Золотой глобус».

Еще в 2011 году продюсеры Мартин Брегман и Марк Шмугер заявили, что новая версия «Лица со шрамом» не будет сиквелом или ремейком предыдущих фильмов. Предстоящая картина задействует ключевую сюжетную линию криминального авторитета, стремящегося к американской мечте.