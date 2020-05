«Бар «Эдди» — сериал автора «Ла-Ла Ленда» про загибающийся джаз-клуб

Эллиот Удо (Андре Холланд из «Лунного света») — гениальный музыкант, который несколько лет назад сбежал из Нью-Йорка в Париж. Тут он вместе с другом Фаридом (Тахар Рахим из «Пророка» Жака Одиара) держит маленький, но гордый джаз-клуб. «The Eddy» (или «Водоворот») — это место, выступающая в нем группа и песня из ее репертуара. Да, The Eddy — «The Eddy» (Live at The Eddy). У Эллиота начинается черная полоса. Бизнес на грани (как ни странно, не из-за чудовищного интерьера). Откуда-то лезут бандиты. На пороге объявляется 16-летняя дочь Джули (Амандла Стенберг из «Голодных игр»), отношения с которой не ахти. Плюс ко всему — творческий ступор.

Реклама

«Водоворот» (неофициальное русское название «Бар «Эдди», кажется, приживется) — ровно то, чем должен быть сериал, спродюсированный Дэмьеном Шазеллом, автором «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». Как персонажи Аарона Соркина заворожены идеалами качественной журналистики, так и здешними героями движет маниакальная любовь к музыке. Шазелл, впрочем, только один из. Саму историю придумал и написал Джек Торн, сценарист «Молокососов», «Отбросов» и «Бесстыдников». «Водоворот» во многом напоминает его ранние работы: нервная молодежь, вселенские неприятности, парочка внезапных смертей. Но это скорее отвлекающий маневр — аранжировка.

close Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Atlantique Productions

Ключевых фигур в проекте три: это Шазелл, Алан Пол (продюсер соркиновской «Службы новостей») и композитор Глен Баллард, работавший с Майклом Джексоном, Аланис Мориссетт и Энни Леннокс. Проповедуемый ими фанатизм пропитывает «Водоворот» с ног до головы. Герои блуждают в лабиринтах Парижа, вращаясь по спирали. Музыка — их путеводная звезда и спасение.

Город в «Водовороте» — это город мигрантов, пульсирующее вавилонское столпотворение (не случайно из всех достопримечательностей мы видим одну Эйфелеву башню). Польская певица, хорватская барабанщица, кубинский басист, гаитянский саксофонист, франко-алжирский бухгалтер, украинские бандиты и так далее. Чаще всего говорят на французском и английском, временами переключаются на арабский, польский, испанский; реальный список гораздо длиннее. Музыка становится универсальным языком, доступным всем. Это константа, которая пронизывает всю историю.

close Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Atlantique Productions

В «Водовороте» Торн возвращается к своей давней манере подсвечивать отдельного героя в каждом эпизоде. Это продиктовано содержанием: как в хорошей джазовой импровизации, все по очереди щеголяют соло, а в финале сходятся в коллективной каденции. Линии героев рассыпаются, синкопируя и свингуя, но все равно регулярно, как по волшебству (на самом деле нет), стягиваются в одну точку. Этими эйфорическими мгновениями «Водоворот» и затягивает в себя. Похожее ощущение возникало от дока Вима Вендерса «Клуб Буэна Виста» — о сердце и душе кубинской музыки.

В сериале действительно есть многое от документалистики; это доводит происходящее до особого уровня аутентичности. Львиная доля каста — реальные музыканты. Контрабасист Дамиан Нуэва. Барабанщица Лада Обрадович. Саксофонист Джоуи Омисил. Клавишник Рэнди Кербер, давно сотрудничающий с Баллардом. Трубач Людовик Луи, выступающий с Ленни Кравицем. Певица Иоанна Кулиг (впрочем, как актриса она уже тоже состоялась и играла, например, в «Холодной войне» Павла Павликовского). Вся звучащая в кадре музыка честно исполнялась ими на съемочной площадке. Теперь группа The Eddy существует и в реальности (альбом с саундтреком так и подписан), Алан Пол надеется съездить с ней в небольшой тур.

close Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Кадр из сериала Бар «Эдди» (2020) Atlantique Productions

Привкус реализма сбивает любые намеки на романтичную сказочность. Тонально «Водоворот» близок к напряженной «Одержимости» Шазелла. Вместо томного полумрака «Ла-Ла Ленда» — грязные подворотни и многотомники граффити-тегов спальных районов. Никакой туристической открыточности. Камера почти всегда находится в дрожащих руках Жюльена Пупара и Эрика Готье, хорошо знакомых с неприглядной стороной французской столицы. Пупар снимал «Отверженных» Ладжа Ли, остросоциальную драму о борьбе, укравшую название у романа Гюго. Послужной список Готье куда обширнее, но сейчас важно выделить две новеллы альманаха «Париж, я люблю тебя». Одна из них буквально называлась «Вдалеке от 16-го округа», вторая рассказывала об американке, влюбленной в наркодилера.

И все же среди этих неприветливых закоулков и драматичных судеб проскальзывает толика надежды. Как бы ни давили сгущающиеся над Парижем тучи, есть что-то утешительное в мысли о том, что где-то на его задворках притаилось небольшое местечко, которому вроде бы все нипочем. Это — дом всех изгнанных и отвергнутых. Но дом — не место, а люди. Быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам «Водоворот», однако спасительные звуки музыки будут звучать на здешних улицах всегда.