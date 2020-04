Плейлист недели: Фиона Эппл, «Аигел» и Kid Cudi

Фиона Эппл вернулась с первым за восемь лет альбомом «Fetch the Bolt Cutters». Вместо того, чтобы отшлифовывать звук и все вокальные партии до блеска, певица представила сырую работу с большей долей барабанов и живых инструментов. «Пинай меня под столом, сколько хочешь / Я не заткнусь», — манифестирует Эппл. Творческая и внутренняя смелость и музыка, которая одновременно заставляет сжимать пальцы в кулак и обнимает: все, что нужно сейчас, когда мир уже никогда не будет прежним.

Kid Cudi — «Leader Of The Delinquents»

Рэпер Скотт Мескади, известный как Kid Cudi, поделился треком «Leader Of The Delinquents», написанным еще в 2012 году во время работы над «Indicud». Кроме того, он анонсировал визуальный альбом «Entergalactic» — по его мотивам создадут мультсериал. Последний сольник артиста «Passion, Pain and Demon Slayin» вышел в 2016 году, в 2018-м он и Канье выпустили релиз под моникером «Kids See Ghost».

Jamie xx — «Idontknow»

«Idontknow» — первый сольный сингл Jamie xx с карнавальными мотивами за пять лет. Сам диджей признался, что песня родилась из творческого кризиса, а из-за социального дистанцирования потребность в новой музыке стала только выше.

«Аигел» — «Две недели»

Тюрьма и суровая российская реальность в клипе «Две недели» «Аигел». Сняли видео режиссеры Алексей Шевченко и Петр Барабаки из Stereotactic. Ранее солистка группы Айгель Гайсина по просьбе властей Нью-Йорка озвучила памятку о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса русскоязычным жителям города.

IC3PEAK — «До свидания»

Группа IC3PEAK представила второй сингл «До свидания» с предстоящего альбома «Марш». В записи композиции поучаствовал американский рэпер ZillaKami. Ранее музыканты выпустили заглавный сингл и клип к нему. В нем они примеряют маски мимов на поле боя и меняют барабаны на автомат Калашникова.

Рина Саваяма — «STFU!»

Британка японского происхождения Рина Саваяма выпустила дебютный альбом «Sawayama», вдохновленный творчеством Evanescence, Limp Bizkit и JoJo. Пластинку полностью спродюсировал музыкант Кларенс Кларити.

«Френдзона» — «Что такое дружба»

Группа «Френдзона», оказавшаяся в черном «концертном» списке у силовиков в 2019 году, выпустила свой второй альбом «Не разлей вода». Половое воспитание, все прелести даркнета и смысл дружбы — если вы подросток (или кто-то молодящийся), то точно сойдете с ума.