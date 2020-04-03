Плейлист недели: Земфира, Ив Тюмор и Фрэнк Оушен

Земфира выпустила песню «Крым»

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Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале «Пикник «Афиши» в... Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале «Пикник «Афиши» в...
Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале «Пикник «Афиши» в...

Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале «Пикник «Афиши» в Москве, 2018 год

Максим Блинов/РИА «Новости»
Первая за полгода песня Земфиры, долгожданный альбом Ива Тюмора, сразу две новинки от Фрэнка Оушена, релизы Дианы Гордон, Thundercat и Yaeji и клип московской группы «Спасибо»: «Газета.Ru» рассказывает, что послушать на карантине.

Ив Тюмор — «Kerosene!»

Ив Тюмор продолжает оправдывать звание музыкального хамелеона. От электронного дебютника «When Man Fails You» до кроссовера «Safe in the Hands of Love» артист доказывает, что может быть кем и чем угодно — о чем сам поет в песне «Kerosene!». Его последний альбом «Heaven To A Tortured Mind» — прощание с андеграундной сценой. На нем он блестяще переосмысливает рок-н-ролл — чего только стоит госпел с электрогитарами вместо органа. В записи участвовали Диана Гордон, Келси Лу, Hirakish, гитарист из Heavy Mellow и многие другие.

Фрэнк Оушен — «Dear April»

Фрэнк Оушен вовсю работает над «регги будущего». Музыкант официально выпустил две меланхоличные песни «Dear April» и «Cayendo». Изначально треки были изданы только на виниле. В прошлом году Оушен представил «DHL» — первый сольный сингл с 2017 года. Судя по всему, в 2020-м нас ждет новый альбом.

Диана Гордон — «Tell Myself»

После успеха в качестве композитора Диана Гордон созрела до собственного релиза «Wasted Youth»: вышло мрачно и с замашками в сторону альт-рока. Певица сотрудничала с Мэри Джей Блайдж, Марком Ронсоном, Девом Хайнсом (он же Blood Orange) и Бейонсе. Для последней Гордон спродюсировала пластинку «Lemonade» и написала пару синглов, а также была номинирована на «Грэмми».

Thundercat — «Interstellar Love»

Главная звезда с бас-гитарой в руках — Ли Брунер, известный под псевдонимом Thundercat, представил четвертый студийный альбом «It Is What It Is». В него вошли 15 треков, в том числе трибьют рэперу Маку Миллеру.

«Спасибо» — «Считалочка»

Группа «Спасибо» показала клип на песню «Считалочка» с их прошлогоднего альбома. «Черная дыра в душе. Черти пляшут в неглиже», — бодрый настрой от Расела Рахмана в это непростое время. Поддержать артистов можно здесь.

Земфира — «Крым»

Песня с кликбейтным заголовком и отнюдь не о российско-украинских отношениях. Земфира представила первую за полгода песню «Крым». В 2019-м на концерте в Дубае она исполнила композиции «Абьюз» и «Гудбай», но их студийные версии так и не вышли.

Yaeji и Nappy Nina— «Money Can't Buy»

Фаворитка Boiler Room — продюсер и диджей Кэти Йячжи Ли (она же Yaeji) — отметилась дебютным лонгплеем «What We Drew 우리가 그려왔던». В запасе у артистки несколько мини-релизов, включая «EP2» о жизни на два города — Нью-Йорк и Сеул.