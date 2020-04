Плейлист недели: Земфира, Ив Тюмор и Фрэнк Оушен

Ив Тюмор — «Kerosene!»

Ив Тюмор продолжает оправдывать звание музыкального хамелеона. От электронного дебютника «When Man Fails You» до кроссовера «Safe in the Hands of Love» артист доказывает, что может быть кем и чем угодно — о чем сам поет в песне «Kerosene!». Его последний альбом «Heaven To A Tortured Mind» — прощание с андеграундной сценой. На нем он блестяще переосмысливает рок-н-ролл — чего только стоит госпел с электрогитарами вместо органа. В записи участвовали Диана Гордон, Келси Лу, Hirakish, гитарист из Heavy Mellow и многие другие.

Фрэнк Оушен вовсю работает над «регги будущего». Музыкант официально выпустил две меланхоличные песни «Dear April» и «Cayendo». Изначально треки были изданы только на виниле. В прошлом году Оушен представил «DHL» — первый сольный сингл с 2017 года. Судя по всему, в 2020-м нас ждет новый альбом.

Диана Гордон — «Tell Myself»

После успеха в качестве композитора Диана Гордон созрела до собственного релиза «Wasted Youth»: вышло мрачно и с замашками в сторону альт-рока. Певица сотрудничала с Мэри Джей Блайдж, Марком Ронсоном, Девом Хайнсом (он же Blood Orange) и Бейонсе. Для последней Гордон спродюсировала пластинку «Lemonade» и написала пару синглов, а также была номинирована на «Грэмми».

Thundercat — «Interstellar Love»

Главная звезда с бас-гитарой в руках — Ли Брунер, известный под псевдонимом Thundercat, представил четвертый студийный альбом «It Is What It Is». В него вошли 15 треков, в том числе трибьют рэперу Маку Миллеру.

«Спасибо» — «Считалочка»

Группа «Спасибо» показала клип на песню «Считалочка» с их прошлогоднего альбома. «Черная дыра в душе. Черти пляшут в неглиже», — бодрый настрой от Расела Рахмана в это непростое время. Поддержать артистов можно здесь.

Земфира — «Крым»

Песня с кликбейтным заголовком и отнюдь не о российско-украинских отношениях. Земфира представила первую за полгода песню «Крым». В 2019-м на концерте в Дубае она исполнила композиции «Абьюз» и «Гудбай», но их студийные версии так и не вышли.

Yaeji и Nappy Nina— «Money Can't Buy»

Фаворитка Boiler Room — продюсер и диджей Кэти Йячжи Ли (она же Yaeji) — отметилась дебютным лонгплеем «What We Drew 우리가 그려왔던». В запасе у артистки несколько мини-релизов, включая «EP2» о жизни на два города — Нью-Йорк и Сеул.